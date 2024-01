Zidane au PSG, sa famille lui met un coup de pression

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Même s'il n'a jamais joué avec le maillot de l'Olympique de Marseille, Zinédine Zidane est considéré comme un enfant du club de la cité phocéenne. Cela fait pourtant des années que le PSG rêve de le faire signer, mais sa famille fait pression pour l'éloigner de la capitale.

Zidane et l'OM, c'est une histoire d'amour pas réellement réciproque. Car si le Ballon d'Or 1998 est né dans la ville phocéenne, il n'a jamais porté la tunique olympienne. Si ce n'est quand il était minot et allait voir les matchs au Stade Vélodrome. L'ancien milieu de terrain n'a entraîné qu'au Real Madrid depuis le début de sa carrière de coach. Avec un certain succès. A tel point que le Qatar rêve ouvertement d'attirer Zidane au Paris Saint-Germain. Cela a failli être le cas en 2022, avant que le silence de la légende du football français ne provoque finalement l'arrivée de Christophe Galtier.

Faire signer Zidane, c'est donc un rêve utopique pour certains mais qui revient à la charge tous les ans ou presque. Toujours sans club, depuis 2021, le champion du monde avait annoncé il y a quelques mois son souhait de revenir sur un banc d'entraîneur. Les supporters parisiens espèrent enfin voir Zidane au Parc des Princes. Tout le contraire de sa famille et notamment son fils Luca Zidane qui n'est pas emballé par cette idée. Ses enfants n'ont pas non plus porté le maillot de l'OM, mais ils ont tous une certaine sympathie pour le club olympien, et ne voient pas trop leur père rejoindre l'ennemi juré du PSG.

Zidane à Paris, sa famille refuse catégoriquement

« Ce n'est pas tabou de parler de mon père pour Marseille mais on n'en parle pas trop. C'est lui qui prendra la décision d'où il veut aller, d'où il veut entraîner. Quoi qu'il arrive on sera content de la décision qu'il va prendre. Le voir au PSG ? (rires) C'est un peu plus compliqué. L'OM c'est le meilleur club en France, on est tous supporter de l'OM dans la famille car on est tous Marseillais » a avoué cela qui évolue en Liga HyperMotion (Ligue 2) avec Eibar pour la chaîne Youtube Carré. Le portier de 25 ans laisse le choix à son père de diriger le club qu'il souhaite, même s'il avoue émettre quelques réserves concernant la possibilité de voir son mentor à Paris. Titulaire avec le club basque en seconde division espagnole, Luca Zidane, et ses coéquipiers sont cinquièmes, à quelques points d'une potentielle montée en Liga. Entre la Juventus, le PSG et l'équipe de France, les choix sont nombreux pour Zinédine Zidane qui souhaite vraisemblablement prendre son temps avant de revenir sous le feu des projecteurs.