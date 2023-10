Warren Zaïre-Emery, la nouvelle star du PSG est née

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un match exceptionnel sous le regard de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery a confirmé qu'il pouvait être la nouvelle pépite du PSG et du football français.

Le sélectionneur de l'équipe de France était dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au match entre le PSG et l'AC Milan, les deux clubs ayant de nombreux internationaux tricolores. Mais DD a probablement eu un regard attentif à la prestation XXL de Warren Zaïre-Emery, retenu chez les Espoirs, mais qui à ce rythme-là pourrait vite pouvoir prétendre à une place chez les A. A. l'âge de 17 ans, Zaïre-Emery a crevé l'écran, à l'image de son ouverture sur le but de Mbappé, le jeune joueur du PSG entrant dans l'histoire grâce à sa prestation qui lui a valu d'être nommé homme du match. « Warren Zaïre-Emery est le plus jeune joueur à enregistrer 2 assists en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition en 2003/04 (17 ans et 231 jours), battant le record de Theo Walcott (17a et 250j). Pépite », a souligné Opta après la victoire du Paris Saint-Germain (3-0.)

2 - Warren Zaïre-Emery est le plus jeune joueur à enregistrer 2 assists en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition en 2003/04 (17 ans et 231 jours), battant le record de Theo Walcott (17a et 250j). Pépite. #PSGMilan pic.twitter.com/wbCL3Cr0QH — OptaJean (@OptaJean) October 25, 2023

Sur le plateau de Canal+, David Ginola a reconnu être épaté par le jeune joueur parisien. « Je pense que la surprise, elle est pour les gens qui le voient jouer, mais pas pour lui. Lui, il est titulaire, pour lui, 17 ans ou pas, comme il est titulaire, il joue comme un autre. Il est surprenant, car il a une maturité dans son jeu qui fait qu’il est capable de ce genre de performance », a reconnu l'ancien joueur du PSG. Et sur les réseaux sociaux, cela s'enflamme pour le petit prodige du football parisien et français, qui a rendu une copie parfaite contre une des plus grandes équipes européennes. « À mon âge, on joue, on prend du plaisir et on ne réalise pas. C’est en moi et je ne pense pas que ça va changer. Après la défaite contre Newcastle, on était revanchards, on est revenus en Ligue des champions et en championnat pour tout gagner », a prévenu, de son côté, Warren Zaïre-Emery.