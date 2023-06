Zaïre-Emery priorité de Guardiola, le PSG voit rouge

Dans : PSG.

Désireux de recruter Bernardo Silva lors du mercato estival, le PSG a reçu une contre-proposition inattendue de Manchester City, qui aimerait inclure Warren Zaïre-Emery dans un potentiel deal.

Ce n’est pas un secret, Bernardo Silva est l’une des grandes priorités de Luis Campos pour le mercato estival du Paris Saint-Germain. Vainqueur du championnat, de la FA Cup et de la Ligue des Champions cette saison, l’international portugais aimerait quitter Manchester City. L’ancien Monégasque a fait le tour de la question en Premier League et souhaite relever un nouveau challenge, d’où ses envies d’ailleurs durant ce mercato estival.

Manchester City en pince pour Zaïre-Emery

Le PSG s’est très vite positionné pour accueillir Bernardo Silva, qui entretient d’excellentes relations avec Manchester City. Mais le dossier est onéreux, car le champion d’Europe en titre exige plus de 70 millions d’euros pour vendre son milieu de terrain offensif. Une somme que le Paris SG tente de revoir à la baisse en incluant un ou plusieurs joueurs dans la transaction. Les noms de Gianluigi Donnarumma ou encore de Marco Verratti ont d’ores et déjà été évoqués.

Mais à en croire les informations de RMC, Manchester City a un autre joueur du PSG dans le viseur en la personne de Warren Zaïre-Emery. Du haut de ses 17 ans, le polyvalent milieu de terrain parisien a séduit Pep Guardiola, grand fan du joueur selon la radio. Le technicien catalan est convaincu de pouvoir faire progresser la pépite du PSG et adorerait l’attirer à Manchester City durant ce mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne l’entendent cependant pas de cette oreille et n’ont aucunement l’intention de se séparer de Warren Zaïre-Emery, lequel est jugé « intransférable » par l’état-major du club de la capitale lors de ce mercato estival.

Zaïre-Emery s'interroge sur son avenir au PSG

Zaïre-Emery n’est pas pressé de partir de Paris mais guette le mercato du club et sait que son temps de jeu risque d’être limité la saison prochaine avec l’arrivée à venir de Manuel Ugarte dans un secteur de jeu qui compte par ailleurs Verratti, Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Vitinha mais aussi Wijnaldum et Paredes qui reviennent de prêt. Zaïre-Emery, qui porte une importance toute particulière à son temps de jeu afin de progresser, sera très attentif aux choix du PSG le concernant à l’avenir. Et s’il estime qu’il n’aura pas assez de temps de jeu pour franchir un cap, il n’hésitera pas à refuser de prolonger et à demander son départ. D’autant que selon RMC, outre Manchester City, des cadors européens tels que le Borussia Dortmund et Liverpool sont également à l’affût pour récupérer Zaïre-Emery au mercato.