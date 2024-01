Zaire-Emery au PSG, alerte rouge jusqu'en mars

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si Kylian Mbappé est le joueur star du PSG depuis plusieurs années, Warren Zaire-Emery est peut-être celui qui vaut le plus d'argent à l'heure actuelle. Le prodige de 17 ans fait saliver l'Europe entière et oblige le PSG à s'occuper de son cas rapidement.

Un cador en milieu de terrain, le PSG le possède sans doute déjà en la personne de Warren Zaire-Emery. Le jeune joueur de 17 ans impressionne match après match, offrant des prestations très complètes sur le plan physique et technique. Il s'est déjà installé dans le onze titulaire parisien sans discussion possible. Très prometteur, il fait rêver en grand le PSG. Cependant, Zaire-Emery n'a pas échappé non plus aux autres grosses écuries européennes. Ces dernières veulent arracher le joueur au PSG dans les prochains mois. Les Parisiens doivent faire le nécessaire contractuellement.

Zaire-Emery ne peut prolonger qu'en mars

Selon les informations du Parisien, prolonger Warren Zaire-Emery est la priorité numéro 1 du PSG. Le jeune milieu a une valeur « inestimable » et il faut vite le « blinder » au niveau du contrat. C'est ce à quoi s'activent Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi et l'agent de Zaire-Emery Jorge Mendes. Warren Zaire-Emery est sous contrat jusqu'en 2025 à Paris et le but est de prolonger son bail pour au moins deux années de plus selon le quotidien francilien. L'accord définitif n'est pas encore trouvé mais les deux parties avancent dans le bon sens.

PSG : la prolongation de Warren Zaïre-Emery attendra le printemps

➡️ https://t.co/9VLNfK38hP pic.twitter.com/SyJghSQFhg — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) January 17, 2024

Le Parisien précise que rien ne pourra être finalisé avant mars prochain. En effet, le joueur ne fêtera ses 18 ans que le 8 mars prochain. Pour des raisons administratives, une prolongation est irréalisable avant que le jeune homme ne devienne majeur. Le PSG ne devra pas être frileux sur le plan financier pour donner le contrat adéquat à son jeune joueur. Dans le cas contraire, les grosses formations européennes ne se gêneront pas pour le faire et séduire Zaire-Emery mais surtout son agent Jorge Mendes.