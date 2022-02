Un plan anti-PSG ? Un arbitre fait une confidence explosive

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG n'a pas contesté la victoire du FC Nantes samedi à la Beaujoire, mais l'arbitrage de Mikaël Lesage est tout de même au cœur des préoccupations parisiennes.

Tandis que Pascal Garibian, le patron des arbitres français, n’a pas réagi aux propos de Marco Verratti et de Leonardo après le match Nantes-PSG, et que ces deux derniers sont sous la menace d’un passage devant le Conseil d’éthique de la FFF, L’Equipe s’est penchée sur ce dossier. Car sans même revenir sur le résultat de la rencontre, que personne ne conteste du côté parisien, c’est l’arbitrage de Mikaël Lesage qui pose problème. Car sans être méchant avec lui, l’arbitre de 47 ans n’a tout simplement pas été bon, faisant des choix totalement erratiques, la VAR lui évitant par exemple le pire avec Appiah, et semblant être clairement énervé par le Paris Saint-Germain. De là à imaginer un complot contre le club de la capitale, il n’y a qu’un pas que certains ont franchi. Même si tout cela semble excessif, dans le quotidien sportif, Bruno Derrien, ancien arbitre international, avoue que certains de ses anciens confrères ont peut-être un petit complexe face à des joueurs comme Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi.

Les arbitres veulent montrer qui est le patron face aux stars du PSG

La """prestation""" de Mr Lesage en un mot ? 🤡 pic.twitter.com/1AUztt25oX — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 19, 2022

Pour Bruno Derrien, oui des arbitres ont peut-être, sans le vouloir, une attitude visant à afficher leur pouvoir face à des joueurs vedettes. « C'est compliqué de trouver un équilibre. En formation, on nous indique qu'il faut protéger les joueurs créatifs mais, en même temps, on ne peut pas tout leur laisser passer. Dans l'absolu, il n'y a qu'un seul arbitrage. Mais de manière inconsciente, parfois, face à des joueurs qui ont des statuts, dans des matches très regardés où la caisse de résonance sera importante, l'arbitre qui fait face à un joueur dit star va peut-être vouloir montrer qui est le patron », explique l’ancien arbitre. L'Equipe précise par ailleurs qu'en novembre dernier, après la blessure de Neymar à Saint-Etienne, les dirigeants du PSG avaient courtoisement demandé à pouvoir dialoguer avec la Direction Technique de l'Arbitrage, une rencontre avait été envisagée, mais finalement Paris n'a plus eu de nouvelles sur ce sujet. L'heure est peut-être venue de se mettre autour d'une table pour discuter et éviter que tout cela s'envenime.