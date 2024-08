Willian Pacho s'engage au PSG jusqu'en 2029

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Révélé en début de semaine, l'intérêt du PSG pour Willian Pacho, le défenseur international équatorien de Francfort, s'est concrétisé ce vendredi. Le joueur s'est officiellement engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2029.

« Nous sommes ravis d'accueillir Willian Pacho au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Willian est un jeune joueur international fantastique - et le nouveau grand talent à rejoindre notre Club. Au Paris Saint-Germain, nous continuons à construire notre projet en nous appuyant sur une équipe étonnante, jeune et talentueuse - et surtout, dans un cadre collectif », a commenté Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain, après l'officialisation de la signature du défenseur central de 22 ans. Ce dernier s'est évidémment réjoui de rejoindre le club de la capitale : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. J'espère apporter ma personnalité, montrer toute ma détermination afin de remporter de nombreux trophées. » A noter que c'est la première fois que le PSG compte un international équatorien dans son effectif. Pour le faire venir de Francfort, les champions de France auraient payé un peu plus de 40 millions d'euros.