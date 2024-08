Willian Pacho a vidé son casier, direction le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La signature de Willian Pacho au PSG ne fait plus aucun doute puisque l’international colombien a fait ses adieux à ses coéquipiers de l’Eintracht Francfort. Il va signer à Paris pour plus de 40 ME.

Annoncée il y a deux jours à la surprise générale, la signature de Willian Pacho au Paris Saint-Germain se confirme et ne fait désormais plus aucun doute. Le défenseur de 22 ans évoluant à l’Eintracht Francfort va devenir dans les prochaines heures la troisième recrue du mercato parisien après Matvey Safonov et Joao Neves. RMC indique que le défenseur colombien vient de faire ses adieux à ses coéquipiers de Francfort, ce qui confirme que sa signature dans la capitale française est imminente.

Willian Pacho a fait ses adieux à Francfort

Pour débaucher Willian Pacho de Francfort, le Paris Saint-Germain a accepté de payer 40 millions d’euros plus des bonus. Un deal totalement ficelé puisque l’accord avec le joueur sur la base d’un contrat de cinq ans a également été trouvé. Tous les feux sont donc au vert pour la signature de Willian Pacho, attendu ce mercredi soir à Paris avant une visite médicale prévue jeudi matin. Ce renfort va répondre à un vrai besoin au sein de l’effectif de Luis Enrique, privé de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe en ce début de saison.