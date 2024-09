William Saliba au PSG, le Qatar repart à l'assaut

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas vraiment rassuré cet été sur le marché des transferts. Les fans et observateurs du club de la capitale auraient notamment voulu d'autres recrues, que ce soit en attaque ou en défense.

Si le PSG a un bel effectif sur le papier, ce dernier n'est pas des plus fournis. En cas de blessures, les hommes de Luis Enrique pourraient avoir pas mal de difficultés pour atteindre leurs nombreux objectifs. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant de voir les champions de France se renforcer l'hiver prochain en cas de pépins. Luis Enrique se cherche notamment un nouveau défenseur central. Et il pourrait bien finir par trouver son bonheur à Arsenal, même si la piste étudiée sera très difficile à boucler pour les Franciliens.

Saliba au PSG, le Qatar veut encore y croire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Selon les informations de CaughtOffside, le PSG est en effet toujours très intéressé par William Saliba. L'objectif du club de la capitale est notamment de continuer son recrutement de joueurs internationaux français. Si Arsenal n'est pas vendeur, un montant autour des 120 millions d'euros pourrait néanmoins faire réfléchir le club londonien. Outre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich sont également dans le coup pour signer William Saliba. Et nul doute que ces deux clubs auront des arguments plus faciles à accepter que le club de la capitale française au vu du passé marseillais du défenseur international français de 23 ans. Ces derniers mois, la carrière de Saliba a pris un tournant très positif pour lui. Titulaire indiscutable à Arsenal, l'ancien de l'OM a aussi eu sa chance en équipe de France lors du dernier Euro 2024 en Allemagne. Et il a énormément impressionné. De quoi donc rassurer pas mal d'équipes sur son potentiel et son niveau de jeu au plus haut niveau.