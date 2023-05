Tic-Tac, il revient déjà narguer le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toute l'armada du Real Madrid est de nouveau sur le pont pour convaincre Kylian Mbappé de signer en Espagne l'an prochain. Même l'animateur Josep Pedrerol, qui s'était pris les pieds dans le tapis il y a un an, a remis ça.

Un an après l’annonce officielle du PSG de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui a mis le Real Madrid sous le choc, l’avenir de l’attaquant français est de nouveau au coeur des préoccupations. Sauf coup de théâtre, il ne devrait pas y avoir d’évolution majeure cet été puisque le champion du monde 2018 est toujours sous contrat avec Paris, et il attend de Luis Campos un gros mercato pour construire un PSG ambitieux la saison prochaine.

La colère s'est dissipée en Espagne

Du côté de l’Espagne, malgré la colère affichée dans la foulée de l’annonce du printemps dernier, on a déjà pardonné. Surtout que le vent tourne vite aussi au sein de la Casa Blanca, et le Ballon d’Or Karim Benzema est déjà presque mis sur le côté après une saison moins aboutie. Un renfort en attaque est demandé, au moins pour mettre KB9 en concurrence, en attendant une recrue d’ampleur à l’été 2024.

A cette date, Kylian Mbappé sera en effet en fin de contrat au PSG, et toute l’Espagne est persuadée que jamais le joueur tricolore n’enclenchera l’option pour continuer jusqu’en 2025 avec le club francilien. En réalité, cela pourrait dépendre grandement de la saison à venir du champion de France. Mais du côté madrilène, on prépare déjà le tapis rouge pour dans un an. Il faut dire qu’il suffit juste de le retrouver et de le dérouler, puisque tout était déjà prêt au printemps 2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Parmi ceux qui annonçaient avec certitude la venue de Mbappé au Real, il y a bien évidemment Josep Pedrerol. L’animateur de l’émission folle-dingue du football espagnol « El Chiringuito » avait même mis son poste dans la balance pour assurer que tout était bouclé, d’après une confidence du président madrilène Florentino Pérez, dont il est proche. Tout s’est écroulé, et Josep Pedrerol n’a pas démissionné. Bien au contraire, il a remis au goût du jour son célèbre « Tic-Tac » pour faire comprendre que l’horloge tournait et que les aiguilles bougeaient en faveur du Real Madrid.

Mbappé rêve toujours de signer au Real

Dans son émission, le présentateur a relancé la machine de plus belle. « Mbappé, nous avons une excellente nouvelle pour nous tous qui aimons le football. Il rêve de jouer au Real Madrid, mais il a quand même dit non à Florentino Pérez à la dernière minute. Mais la saison prochaine, il ne prolongera pas. Le PSG n’arrivera pas à le convaincre. Et son rêve s’exaucera, celui d’être libéré de son contrat au PSG et de signer au Real. Librement », a livré Josep Pedrerol, persuadé que tout va se dérouler selon le plan prévu un an à l’avance.

Pour le moment, Mbappé est en tout cas sous contrat avec le PSG, et le Real Madrid, qui a certes besoin d’un attaquant, n’a aucune intention de négocier avec Nasser Al-Khelaïfi pour un tel transfert. D’ici le printemps 2024, il peut se passer encore beaucoup de choses.