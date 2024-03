William Saliba au PSG, le Qatar est chaud bouillant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain, l’une des priorités du PSG sur le marché des transferts sera le recrutement d’un jeune défenseur central de haut niveau. Leny Yoro est ciblé, mais le club parisien s’intéresse aussi à William Saliba.

En quête d’un défenseur central dans l’optique du prochain mercato, le Paris Saint-Germain a les idées claires. Le champion de France en titre fait de Leny Yoro sa priorité absolue. Dès cet hiver, Luis Campos voulait accélérer pour recruter le défenseur de Lille et de l’Equipe de France Espoirs, mais le président lillois Olivier Létang a fermé la porte à un départ de sa pépite. Cet été en revanche, il sera plus difficile pour le LOSC de s’opposer au départ de son prometteur défenseur central. Leny Yoro sera forcément attentif aux offres qu’il va recevoir de la part du PSG et potentiellement du Real Madrid, qui est également très intéressé par son profil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, la concurrence est d’ailleurs colossale pour Leny Yoro car outre le PSG et le Real, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich ont également un œil sur le joueur. C’est justement car le roc de Lille est très convoité que le PSG a d’ores et déjà établi un plan B. L’insider affirme que William Saliba est la solution de replis du club parisien à ce poste de défenseur central, dans le cas où Leny Yoro signerait dans un autre club.

Leny Yoro priorité du PSG, William Saliba en plan B

Le défenseur d’Arsenal et de l’Equipe de France est lui aussi très jeune (22 ans), a des références au plus haut niveau en s’imposant comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League et commence à avoir une expérience intéressante en Ligue des Champions. Son prix risque en revanche d’être plus important que celui de Yoro, raison pour laquelle le PSG fait toujours du défenseur lillois sa priorité pour le moment. Que ce soit en termes de salaire ou d’indemnité de transfert, William Saliba coûtera plus cher à Paris. La question est maintenant de savoir quel sera le dossier le plus simple à boucler car malgré les contraintes financières, l’ancien défenseur de l’OM et de l’ASSE semble moins convoité et donc potentiellement plus facile à recruter. Luis Campos et Luis Enrique devront rapidement trancher sur ce poste essentiel pour le PSG lors du prochain mercato.