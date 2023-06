Mbappé sort du silence, il reste un an au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’actualité se bouscule ce mardi autour de Kylian Mbappé, lequel souhaite rejoindre le Real Madrid dès cet été selon Le Parisien. Le joueur a clamé le contraire.

Dans un long article consacré à la situation de Kylian Mbappé ce mardi après-midi, Le Parisien a dévoilé les envies d’ailleurs du capitaine de l’Equipe de France. A en croire le journal francilien, Kylian Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid dès cet été, une décision ferme et définitive après avoir choisi de ne pas activer son année optionnelle afin de prolonger jusqu’en 2025 au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé dément son envie de quitter le PSG cet été

Le média croit savoir que le départ de Karim Benzema a été un élément décisif dans la réflexion de l’attaquant de 24 ans, bien conscient qu’il s’agit peut-être du moment idéal afin de rejoindre le Real Madrid… d’autant que le Paris SG ne s’opposera pas à son départ cet été, par peur de le voir partir pour zéro euro en 2024. Le scénario semblait tracé pour voir Kylian Mbappé faire ses valises dans les jours ou les semaines à venir, direction la capitale espagnole.

Il faut comprendre un truc sur le communiqué de Mbappe. Il assure donc qu'il veut rester au PSG la saison prochaine, mais ne pas prolonger. Au club maintenant d'ouvrir la porte à un départ dès cet été. La communication reste la même : Prolongation ou départ dès cet été #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 13, 2023

Mais les téléspectateurs n’ont même pas le temps de voir un épisode du feuilleton que le suivant est déjà en ligne avec la publication d’un Tweet de la part de Kylian Mbappé en personne ce mardi après-midi. Sur son compte officiel, la star du PSG dément les informations selon lesquelles il aimerait rejoindre le Real Madrid cet été et annonce qu’il restera à Paris une dernière saison.

Un énorme jeu de poker menteur ?

« Mensonges… En même temps, plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux » a publié le natif de Paris sur ses réseaux officiels. Une annonce qui met peut-être fin au feuilleton de l’été… ou pas, le Qatar n’ayant aucunement l’intention de voir partir son joyau pour zéro euro dans un an. Or, il semble bel et bien acté que Kylian Mbappé ne prolongera pas, comme il l’a lui-même annoncé plus tôt dans la journée dans un communiqué transmis à l’AFP.