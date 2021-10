Wanda Nara le largue, Mauro Icardi menace de quitter le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A en croire les informations de la presse argentine, Wanda Nara souhaite divorcer de Mauro Icardi, le buteur du PSG.

Très atteint par sa séparation avec Wanda Nara, l’attaquant parisien Mauro Icardi est forfait pour le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Leipzig ce mardi soir au Parc des Princes. Et la situation ne risque pas de s’arranger à très court terme pour l’Argentin puisque selon les informations obtenues par l’émission argentine "Los Angeles de la manana", sa femme et agent Wanda Nara souhaite purement et simplement divorcer. Une mesure catégorique qui ne manquerait pas de détruire le moral de Mauro Icardi, au fond du seau depuis que sa femme a surpris des échanges de SMS torrides entre l’ex-attaquant de l’Inter Milan et l’actrice China Suarez.

Mauro Icardi ne sera pas présent contre Leipzig en raison d'un problème familial ah il vient de se remettre avec Wanda pendant que j'écrivais ce tweet, il sera bien là finalement. Dernière nouvelle : Icardi incertain, ils viennent de se re-séparer à l'instant. #PSGRBL — Winamax Sport (@WinamaxSport) October 19, 2021

Cette affaire people a néanmoins de grandes chances de concerner très directement le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le média sud-américain affirme que Mauro Icardi menace Wanda Nara de quitter le Paris Saint-Germain si elle maintient sa demande de divorce. Un chantage affectif et financier de la part de l’attaquant de 26 ans dans la mesure où Wanda Nara gère la carrière de son mari et perçoit logiquement une rémunération sur le salaire de son homme au Paris Saint-Germain.

Un clash people qui concerne directement le PSG

Une rupture d’un contrat à durée déterminée coûterait très cher en indemnités compensatrices dans la mesure où Mauro Icardi perçoit 12 millions d’euros par an. Un départ du PSG pourrait donc avoir un impact très négatif sur les finances de Wanda Nara, d’où le chantage de Mauro Icardi. En attendant, la femme de l’attaquant de Paris se contente de lâcher des pics sur Instagram. Interpellée par Alejandra Maglietti, qui lui reprochait son « show », Wanda Nara a lâché une phrase sanglante. « Tu veux des noms? Ou une carte pour savoir qui est cette petite p... qui envoie des photos à un homme marié ? Je te l'envoie en privé si tu es la seule à ne pas avoir compris » a lâché la femme de Mauro Icardi. On l’a bien compris, Wanda Nara est très remontée…