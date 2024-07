Osimhen au PSG, Luis Enrique refuse

Très intéressé par Victor Osimhen, le PSG n’est cependant pas prêt à tout pour le buteur nigérian. Naples a par exemple tenté d’inclure Kang-in Lee dans le transfert, mais s’est heurté au refus de Luis Enrique.

Le départ de Kylian Mbappé n’a toujours pas été compensé par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Ce ne sont pourtant pas les pistes offensives qui manquent puisque ces derniers jours, les noms de Jadon Sancho, Rafael Leao ou encore Khvicha Kvaratskhelia sont évoqués dans la presse. Celui de Victor Osimhen aussi, l’attaquant de Naples étant le choix n°1 de Luis Campos pour le poste d’avant-centre. Dans la capitale française, on répète toutefois que le PSG accélèrera pour Victor Osimhen uniquement en cas de départ de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos, chose de plus en plus improbable au fil des semaines.

🚨🔴🔵 Negotiations between PSG and Napoli for Osimhen, not advancing after recent talks.



PSG rejected to include Kang-in Lee in the deal and will not trigger release clause as Napoli wanted.



Deal NOT happening under these conditions.



PSG also happy with Ramos & Kolo Muani. pic.twitter.com/R46085YcyQ