Verratti transféré au Qatar, annonce imminente

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absent du groupe parisien pour la réception de Lens, samedi soir au Parc des Princes, Marco Verratti semble de plus en plus proche d'un départ du PSG. Mais le milieu de terrain italien n'ira probablement pas en Arabie Saoudite.

Onze ans après avoir signé au Paris Saint-Germain, et neuf mois après avoir prolongé jusqu’en 2026, Marco Verratti s’apprête à quitter le club de la capitale par la petite porte. S’il s’entraîne avec ses coéquipiers du PSG, le milieu de terrain italien de 30 ans ne figure pas dans le groupe retenu par Luis Enrique et cela a encore été le cas pour la réception des vice-champions de France lensois samedi. A moins d’une semaine de la fin du mercato d’été, Verratti a été informé en même temps que Neymar qu’il devait se trouver un nouveau club s’il voulait éviter une humiliation à Paris. Mais pour l’instant, les clubs européens ne se bousculent par pour le joueur déniché par Leonardo à Pescara en 2012. Même l’Arabie Saoudite ne fait pas l’offre qu’il faut au PSG. Alors, c’est au Qatar que tout s’est joué, a annoncé un célèbre insider parisien.

Verratti au Qatar, c'est dans l'air

Le nom de Marco Verratti avait en effet circulé à Al-Ahli et à Al-Hilal, et si Nasser Al-Khelaifi était confiant de trouver une solution, différents médias ont expliqué que l’entourage de l’international italien a tenté au dernier moment de revoir les clauses d’un accord trouvé préalablement. De quoi agacer les deux clubs saoudiens qui ont tourné le dos au milieu de terrain du PSG, lequel hésitait à quitter l’Europe. Il y a quelques jours, c’est cependant du Qatar, et plus précisément du club d’Al Arabi, qu’était arrivé une offre pour Marco Verratti comme Foot01 s’en était fait l’écho. Une équipe qui a déjà fait son mercato à Paris cet été puisqu’Abdou Diallo a signé là-bas.

Marco Verratti ne va pas rester finalement 😢 et va prendre la direction du Qatar 🇶🇦 😱

Tant qu’à Mbappé il bougera pas !!! https://t.co/tBs6ncwMgf — Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) August 27, 2023

Forcément, la relation PSG-Qatar est suffisamment forte pour que les choses avancent vite et bien. Ce dimanche, Sabri, l’homme du scoop mondial l’an dernier sur Kylian Mbappé, confirme que Verratti est sur le départ. « Marco Verratti ne va pas rester finalement et va prendre la direction du Qatar », annonce celui qui avait révélé en 2022 que Mbappé prolongeait au PSG alors que tout le monde annonçait son départ à Madrid. Aussi folklorique que soit le personnage, on sait que ses sources sont très proches des dirigeants parisiens, et que s'il évoque aussi clairement le départ du joueur italien au Qatar ce n'est pas pour rien. Et quelques heures après Sabri, FootMercato a confirmé l'accord entre Paris et Al-Arabi pour le transfert du Petit Hibou.