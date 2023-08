Verratti en Arabie Saoudite, cette fois c'est imminent

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Marco Verratti est encore incertain, Luis Campos et Luis Enrique ayant signifié au milieu de terrain italien que le PSG ne comptait pas sur lui. Paris attend désormais l'offre qui va convaincre Verratti et à être à la hauteur sur le plan financier. L'Arabie Saoudite va frapper.

Le PSG a beau avoir retrouvé Kylian Mbappé, et Ousmane Dembélé ayant montré de belles choses pour ses débuts, on a bien vu contre Toulouse que l’équipe de Luis Enrique avait besoin d’un peu plus d’imagination au cœur de son jeu. Privé volontairement de Marco Verratti, à qui on a officiellement fait savoir qu’il devrait trouver un nouveau club, Luis Enrique compte sur Luis Campos pour lui trouver un nouveau milieu de terrain capable de remplacer le joueur italien. Même si ces dernières saisons, Petit Hibou a connu plus de bas que de hauts sous le maillot parisien et avec la Squadra Azzura, il représentait un certain style de jeu que le PSG va devoir retrouver, du moins si Marco Verratti part d'ici au 1er septembre. Le dossier semblait à l’arrêt, mais ces dernières heures la situation a évolué.

Place est faite pour Verratti en Arabie Saoudite

Car même si en Europe, le natif de Pescara suscite encore l’intérêt de quelques clubs, aucun n’a voulu mettre les 50 millions d’euros attendus par le Paris Saint-Germain dans le transfert d’un joueur qui a prolongé jusqu’en 2026 en décembre dernier. Seule la Saudi Pro League est déjà venue à la table de Nasser Al-Khelaifi, mais sans faire l’offre fatale. Cependant, tout a probablement changé du côté d’Al Hilal, le club saoudien qui s’est offert Neymar la semaine passée. Alors que cette formation butait sur les limites financières imposées par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF) et sur les règles liées à la présence de joueurs étrangers, les dirigeants d’Al Hilal ont mis fin au contrat de Moussa Merega, l’attaquant malien arrivé de Porto en 2021, ouvrant ainsi la porte à Verratti.

Autrement dit, l’enveloppe budgétaire est soulagée, et une place est désormais vacante pour un joueur européen. A en croire TMW, cette place sera pour Marco Verratti, lequel viendra s’ajouter à l’énorme armada du club de Riyad (Malcom , Neymar , Ruben Neves , Sergej Milinkovic-Savic , Yassine Bounou et Kalidou Koulibaly. Selon des membres de l'entourage de Marco Verratti hésite encore à partir du Paris Saint-Germain pour l'Arabie Saoudite, même si le club de la capitale ne compte plus sur lui. Son contrat au PSG lui permet de réfléchir, même si l'heure du choix se rapproche puisque Luis Campos devra lui trouver un remplaçant.