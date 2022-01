Ndombélé mange les milieux du PSG !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG se fait pressant pour Tanguy Ndombélé dans ce mercato. Une piste qui divise puisque les uns retiennent ses belles années lyonnaises et les autres son implication limitée à Tottenham. Mathieu Bodmer, lui, ne doute pas, le PSG doit foncer sur le joueur.

Le mercato hivernal est parfois décrié mais il reste une option très intéressante pour dénicher des bonnes affaires. En ce sens, le PSG va peut-être trouver son bonheur en Angleterre. Souvent critiqués pour la faiblesse de leur milieu, les Parisiens savent que leurs chances de gagner la Ligue des Champions passent par un entrejeu plus solide. Tanguy Ndombélé pourrait être le chainon manquant. Le milieu de 25 ans a vu son avenir s'assombrir à Tottenham. Recruté à l'été 2019 pour 60 millions d'euros à Lyon, l'international français a déçu par ses performances et son état d'esprit. Jugé peu travailleur et pas assez impliqué dans les courses, Ndombélé ne sera pas retenu par le club londonien.

Ndombélé, une opportunité à saisir pour le PSG

L'état des lieux de ses trois années à Tottenham ne plaide pas en sa faveur. Toutefois, Ndombélé reste un profil très intéressant et un joueur pétri de qualités comme il l'a montré par le passé à l'OL. Alors quel Ndombélé le PSG prendrait t-il en le recrutant ? Le joueur qui a su impressionner l'Europe et se frayer un chemin chez les Bleus ou le paresseux milieu des Spurs si avare d'efforts. Dans son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen s'est montré très critique à l'annonce de cette information ne voulant pas au PSG d'un joueur écarté par Antonio Conte.

🗣💬 "C'est un milieu qui peut casser des lignes par la passe et il est capable de remonter le ballon sur 20-30 mètres avec une puissance incroyable. Quel milieu est capable de faire ça au PSG ?"@BODMERmathieu plaide en faveur d'une venue de Tanguy Ndombele à Paris. #RMCLive pic.twitter.com/Eu23wu8Wdn — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 21, 2022

Le son de cloche est différent pour son chroniqueur, Mathieu Bodmer. L'ancien de l'OL et du PSG estime que le club parisien doit foncer sur l'opportunité Tanguy Ndombélé pour renforcer son milieu de terrain. « Ndombélé ne joue pas à Tottenham. Il y a moyen de ne pas l’avoir trop cher avant qu’un autre club ne le recrute. Mourinho le veut, il a eu sous ses ordres et dit que c’est le meilleur milieu de terrain d’Europe avec ses qualités sauf qu’il n’est pas régulier. […] C'est un milieu qui peut casser des lignes par la passe et il est capable de remonter le ballon sur 20-30 mètres avec une puissance incroyable. Quel milieu est capable de faire ça au PSG ? […] Il va vouloir se relancer pour la coupe du Monde. », a t-il indiqué. Un avis intéressant puisque Bodmer a joué aux côtés de Ndombélé dans le passé sous les couleurs d'Amiens.