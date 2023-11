Véronique Rabiot raconte comme le PSG a perdu son fils

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot avait quitté le club de la capitale après une mise à l’écart en 2019. La Juventus Turin avait profité de ce contexte favorable pour se rapprocher de Véronique Rabiot, mère et agente du milieu de terrain.

Cinq ans après Kingsley Coman, la Juventus Turin avait récidivé. La Vieille Dame était venue chiper Adrien Rabiot, lui aussi libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. De son côté, le milieu de terrain, longtemps en discussion pour une prolongation, avait terminé son passage francilien par une longue mise à l’écart. Peut-être le moment choisi par les dirigeants turinois qui avaient exercé un véritable pressing sur Véronique Rabiot.

La Juve n'a rien lâché

« La Juventus Turin le considérait comme un premier choix, ils le suivaient depuis des années, littéralement, a raconté la mère et agente de l’international français à Sportweek. J'ai rencontré des émissaires bianconeri là où je m'y attendais le moins : à la sortie des stades, dans les tribunes. Massimiliano Allegro le voulait vraiment et il y a un rapport très cordial et professionnel avec Federico Cherubini. »

Depuis, Adrien Rabiot a franchi des caps à la Juventus Turin dont il est devenu l’un des cadres. C’est pourquoi le club italien a tout fait pour éviter son départ libre cet été, quitte à accepter une étonnante condition de Véronique Rabiot. « Une prolongation de seulement une année ? C'était mon idée, a-t-elle expliqué. Au début, le club n'était pas d'accord, mais j'ai obtenu une année supplémentaire avec une augmentation de salaire substantielle (environ huit millions d'euros nets). C'est une prolongation innovante. »

L’ancien Parisien va donc de nouveau se retrouver en fin de contrat l’été prochain. Sans surprise, la Juventus Turin souhaite lancer les négociations au plus vite. Mais la représentante n’est pas pressée. « Une nouvelle prolongation ? C'est trop tôt pour en parler. Au moment opportun, on prendra tous les éléments en compte et à la fin, comme toujours, c'est Adrien qui décidera », a tempéré Véronique Rabiot, consciente que son fils recevra des propositions alléchantes.