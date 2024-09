Valérie Pécresse fait de la place en Île-de-France pour le PSG

Dans : PSG.

Alors que la question d’un changement de stade pour le Paris Saint-Germain est encore d’actualité, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a affirmé que si le PSG décidait de déménager, une nouvelle ville à proximité accueillera les matchs à domicile du club de la capitale.

Tout se passe pour le mieux sur le plan sportif du côté du Paris Saint-Germain. Triple champion de France en titre, le PSG a remporté ses trois premières rencontres de Ligue 1 cette saison et se retrouve déjà seul en tête dès le mois de septembre. Candidat naturel à sa propre succession en mai, le PSG n’en oublie pas pour autant ses désaccords avec la Ville de Paris, qui pourraient l’obliger à changer de stade. Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a déjà déménagé son centre d’entraînement de Saint-Germain en Laye à Poissy, mais la question d’un changement de stade est également dans les tuyaux. Si rien n’est avancé à ce jour, l’hypothèse existe bien. Femme politique française et présidente du conseil régional d’Île-de-France, Valérie Pécresse a évoqué le sujet lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ces dernières heures.

D’après les informations du Parisien, dans le cadre du schéma d’aménagement de la région, le PSG a demandé à la Ville de Paris de lui réserver un terrain non utilisé de 50 hectares pour une grande infrastructure liée au sport qui correspondrait à l’emplacement du nouveau stade. Pécresse l’a réaffirmé, une nouvelle ville sera en mesure de recevoir les rencontres parisiennes en cas de déménagement : «Nous avons dit oui, car nous n’allons pas priver notre club d’une infrastructure qui lui est nécessaire. S’il est chassé de Paris, nous l’accueillerons bien évidemment ailleurs en Île-de-France, mais rien n’est décidé actuellement», a-t-elle déclaré. Parmi les candidats à accueillir le Paris Saint-Germain si celui-ci venait à quitter son enceinte mythique du Parc des Princes, on retrouve notamment la commune de Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines), qui se situe à seulement 30 minutes en bus du nouveau centre d’entraînement de Poissy, et qui possède un site de 600 hectares dont 50 hectares qui seront réservés au nouveau stade. La prochaine étape aura lieu le 11 septembre prochain, où les élus de la région d'Île-de-France voteront une motion de mise en disponibilité d’espaces en faveurs de grands projets sportifs.