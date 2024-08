Une vente à 20 ME débloquée, le PSG reprend espoir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG est à l’arrêt dans le sens des départs, et ce ne sont pourtant pas les indésirables qui manquent. Le club parisien cherche notamment un point de chute à Carlos Soler, dont le profil plait en Espagne.

Ces derniers jours, le mercato du Paris Saint-Germain s’est débloqué avec le transfert de Joao Neves pour 60 ME, qui devrait être suivi dans les jours à venir de celui de Willian Pacho en provenance de Francfort. Enfin un peu d’agitation pour les supporters du club parisien, qui savent néanmoins que Luis Campos va devoir réussir à vendre, sans quoi il sera très difficile de se renforcer d’ici la fin du mois d’août. Or, le mercato est à l’arrêt total au niveau des départs puisque depuis le 30 juin dernier, seul Renato Sanches est parti en dehors des joueurs libres (Mbappé, Navas, Kurzawa, Rico, Letellier).

Ces derniers jours, on parle beaucoup du potentiel transfert de Manuel Ugarte vers Manchester United, mais le dossier a pris du plomb dans l’aile en raison des exigences du club parisien, qui attend 60 ME pour son international uruguayen. Dans ce secteur de jeu, un autre joueur a été déclaré indésirable par la direction en la personne de Carlos Soler. Très peu utilisé l’an passé par Luis Enrique, l’ancien meneur de jeu du FC Valence jouit d’une belle cote en Espagne. Il pourrait d’ailleurs rebondir en Liga dès la saison prochaine puisque son profil plait beaucoup à la Real Sociedad. Les choses pourraient d’ailleurs s’accélérer avec le club basque selon Loïc Tanzi en raison de la vente de Mikel Merino à Arsenal pour une somme comprise entre 30 et 40 ME.

Carlos Soler vers la Real Sociedad ?

« Transfert important à suivre (ndlr : celui de Merino) car il peut déterminer l’avenir de Carlos Soler au PSG. La Real Sociedad n’avancera qu’après le départ de Merino. Paris demande 20 ME » a publié le journaliste de L’Equipe sur son compte X. Autant dire que les supporters parisiens seront très attentifs au départ de Mikel Merino vers Arsenal dans les jours à venir car si cela pouvait débloquer un transfert de Carlos Soler vers la Real Sociedad, ce serait forcément une excellente nouvelle pour le Paris SG. L’occasion est ici très belle de se délester d’un joueur quasiment inutilisé depuis deux ans, dont le salaire pèse lourd dans les finances du PSG puisque les émoluments de Carlos Soler sont estimés à 5 ME par an.