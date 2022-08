Une terrible désillusion annoncée pour le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est intenable sur ses deux premiers matchs officiels, et impressionne en Europe. Mais cela ne devrait pas durer assure-t-on en Espagne.

Le Paris Saint-Germain réalise un début de saison parfait. Tous les ingrédients sont là, avec un nouvel entraineur, des joueurs à l’écoute, concentrés et motivés, des prestations convaincantes, un jeu collectif sur les deux côtés du terrain et des individualités en grande forme et inspirées. Autant dire qu’il est légitime, pour les supporters parisiens, de croire en une belle saison si la tendance devait se confirmer et que tout le monde semblait enfin désireux de tirer dans le même sens.

Sergio Ramos en forme, ça change tout

Le PSG impressionne, et Nantes comme Clermont, ses deux premiers adversaires, ont bien remarqué que le changement avait été bénéfique à Neymar, Messi et leurs coéquipiers. Kylian Mbappé étant absent lors de ces deux premiers matchs, les vétérans ont pris le relai, avec Sergio Ramos en chef de file également. De quoi conquérir les observateurs. « Je trouve que Christophe Galtier a été très intelligent, dans la communication, dans le management des vedettes de l’équipe, mais surtout dans le choix du système. On réclamait depuis longtemps cette fameuse défense à trois. Le fait que Ramos soit apte change beaucoup de choses. Mais pour moi, le gros changement, c’est d’avoir Messi et Neymar dans le cœur du jeu et pas le long de la ligne », a souligné Mathieu Bodmer sur les ondes de RMC.

Le système convient donc à tout le monde, et même les vétérans se mettent à courir. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour que la presse espagnole y voit un gros problème à venir. Le fait de voir Sergio Ramos et Messi à ce niveau de forme dès le mois d’août est étonnant aux yeux de Marca, et annonce surtout que les stars de l’équipe ont un objectif plus personnel avec leur sélection, que collectif avec le PSG.

L'écroulement après le Mondial ?

[Stats] Neymar Jr. est impliqué sur sept buts lors de ses deux premiers matchs officiels cette saison. Un début de saison parfait pour notre numéro 10 brésilien. 💪🏽🇧🇷 #PSG 🔴🔵 [📸 PSG] pic.twitter.com/0YO4xnn7bo — Inside Parisien • PSG (@InsideParisien) August 7, 2022

Le journal madrilène a tout d’abord souligné à quel point les trois hommes forts du début de saison sont ceux qui vont jouer très gros en fin d’année. « Neymar est plus fluet que jamais, Messi est concentré et déjà plus décisif que la saison dernière, et Sergio Ramos n’a jamais autant joué depuis qu’il a signé. Il faut se demander alors si ce n’est pas la bonne année pour le PSG. Mais il est étrange de voir Neymar, Messi, Ramos et les autres à ce niveau au début du mois d’août. Ils sont titulaires, réalisent des performances remarquables. La raison est la proximité de la Coupe du monde », a expliqué Marca, qui a un gros doute sur la capacité des joueurs parisiens à tenir le rythme sur la durée. « Cela reste à voir si le PSG et ses stars se préparent pour la Coupe du monde, ou si ce comportement sera valable toute la saison », a livré le journal espagnol, qui termine néanmoins sur une note positive pour le club de la capitale. Si le Paris SG confirme ce niveau et récupère un Kylian Mbappé aussi en feu que la saison dernière, alors le média madrilène souhaite bonne chance au Real Madrid en cas de retrouvailles. Si la Coupe du monde est forcément dans les têtes en cette saison au calendrier particulier, la façon dont cette compétition sera digérée sera capitale, puisque les matchs en France reprendront dès la fin de l'épreuve au Qatar.