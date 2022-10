Tebas gagne une bataille à 50 ME contre Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

En froid avec Nasser Al-Khelaïfi, Javier Tebas se réjouit d’une victoire face au patron du Paris Saint-Germain. Le représentant de la Liga a obtenu le gel de 50 millions d’euros de beIN Media Group, dont le Qatarien est le président.

Entre Javier Tebas et Nasser Al-Khelaïfi, les tensions ne sont pas près de disparaître. Pendant que les deux hommes s’attaquent à coups de déclarations dans les médias ou sur les réseaux sociaux, une bataille juridique les oppose en Espagne. En effet, un porte-parole de la Liga a révélé à l’AFP que l’instance avait entamé une procédure légale « pour garantir le paiement des montants déterminés par les contrats pour les droits de diffusion TV internationaux, après le retard de paiement de beIN ». Et malheureusement pour Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group, la Liga vient d’obtenir un premier verdict favorable.

Tebas attaque beIN et Al-Khelaïfi

Un tribunal espagnol, qui continue d’étudier le dossier, a déjà réclamé le gel de 50 millions d’euros prélevés sur les comptes du diffuseur. Autant dire que l’information fait le bonheur de Javier Tebas. « Le danger, ce ne sont plus seulement les clubs-États, a écrit le patron de la Liga sur Twitter. C'est aussi le fait qu'ils contrôlent la télévision, qu'ils payent et cessent de payer, qu'ils remplissent et rompent des contrats valant des millions d'euros... tout cela à leur guise, comme un moyen de pression pour faire "s'agenouiller" devant leurs souhaits, depuis leurs différentes positions. » Le dirigeant cible évidemment Nasser Al-Khelaïfi, dont le porte-parole au sein du média s’est défendu.

Its not just the danger of the state-owned clubs, but also they control TV operators and they pay or stop paying, fulfill or breach millionaire contracts at their whim, as a measure of pressure to make others "kneel" to their spurious different interests. pic.twitter.com/NqXG5ZO3Sj — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 13, 2022

« BeIN est l'un des groupes médiatiques les plus importants dans le monde du sport et du divertissement. Notre réputation est basée sur des décennies d'investissements, de diffusions du plus haut niveau, de relations solides et à long terme avec les détenteurs de droits, et d'un suivi minutieux des paiements. Nous ne dévoilerons pas publiquement le contenu des discussions privées que nous maintenons avec La Liga ou n'importe quel détenteur de droit. Ce n'est pas de cette manière que les affaires doivent être menées, surtout pas par des institutions professionnelles et reconnues », a réagi le diffuseur qui a déjà versé 1,5 milliard d’euros à la Liga ces cinq dernières années pour ses droits à l’international.