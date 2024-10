Une pépite portugaise à 100 ME, le PSG est chaud

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas animé le marché des transferts comme espéré l'été dernier. Pourtant, en coulisses, les champions de France se sont apparemment activés pour s'attacher les services d'un joueur offensif.

Le PSG est souvent à l'affût de belles affaires à réaliser sur le marché des transferts. L'été dernier, alors qu'on pensait que le club de la capitale alignerait les millions après le départ libre de Kylian Mbappé, les champions de France ont fait dans la mesure. De quoi même en décevoir plus d'un chez les fans et observateurs du Paris Saint-Germain. Plus les semaines passent et plus on apprend néanmoins que Paris a bel et bien tenté de faire des coups l'été dernier. Mais le PSG s'est souvent heurté à la réticence des clubs à vendre. Pourtant, le club francilien était très chaud à l'idée de signer Geovany Quenda, pépite du Sporting.

Quenda fait craquer le PSG mais...

Ces dernières heures, A Bola indique en effet que Luis Campos a tenté de boucler la signature du jeune Portugais de 17 ans l'été dernier. Et ce, lorsque le joueur avait une clause libératoire fixée à 45 millions d'euros. Problème, le PSG avait déjà un coup de retard dans ce dossier, le club de Lisbonne ayant déjà trouvé un accord avec lui et son entourage pour prolonger jusqu'en juin 2027. Résultat, sa clause est désormais passée à 100 millions d'euros. C'est d'ailleurs la même que celle de Viktor Gyökeres, qui intéresse aussi le Paris Saint-Germain. Nul doute que les champions de France tenteront de nouveau leur chance pour Quenda dans le futur, comme le précise encore A Bola. Mais le jeune ailier droit est aussi courtisé par des clubs de Premier League. Gaucher, Quenda peut évoluer aussi bien ailier droit que défenseur droit. Un couteau suisse qui plait beaucoup à Luis Enrique. Si le club de la capitale veut la pépite lusitanienne, il sait en tout cas le prix qu'il faut payer. Et ce n'est pas donné...