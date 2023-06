Une offre ridicule pour Neymar, le PSG dit déjà oui

Dans : PSG.

Le départ de Neymar du Paris SG est concrètement à l’étude pour cet été. Parmi les rares destinations possibles, la Premier League et surtout la Saudi Pro League, qui lui fait les yeux doux mais se heurte à la volonté du Brésilien.

Recruté par le biais du plus gros transfert de l’histoire du football en 2017, Neymar a voulu quitter le PSG deux ans plus tard, tentant de forcer un retour au FC Barcelone en 2019. Finalement, le Brésilien a désormais trouvé ses aises à Paris, et il ne veut plus quitter le club de la capitale après y avoir prolongé son contrat. Pourtant, la donne s’est inversée puisque c’est le PSG qui souhaite se défaire de son numéro 10, grassement payé sans parvenir à porter son équipe au sommet, ou à éviter les blessures, ou à avoir un comportement extra-sportif irréprochable.

Al-Hilal veut se venger de l'affront Messi

Cela fait donc beaucoup pour Paris, qui consent à écouter les offres. Les clubs anglais pourraient se bouger, et ils ont les moyens financiers pour cela tout en offrant un challenge sportif loin d’être négligeable. Mais l’intérêt le plus concret est incontestablement en provenance d’Arabie Saoudite. Le championnat saoudien, qui rêve de s’offrir les plus grandes stars d’Europe, a manqué le coche avec Lionel Messi, et entend bien se refaire la cerise avec Lionel Messi. L’intérêt est avéré puisque des émissaires du Royaume ont posé leurs valises en France pour présenter le projet à Neymar.

Toutefois, c’est encore très loin d’être gagné. C’est le club d’Al-Hilal, celui qui négociait avec le clan Messi, qui a pris les devants et est sur le dossier. Le club de Riyad est extrêmement motivé après avoir vu les retombées énormes de la signature de Cristiano Ronaldo chez le voisin d’Al-Nassr. Le package financier réservé à Neymar serait sensiblement le même que celui de CR7, à savoir 200 millions d’euros par an sur plusieurs saisons, et un transfert de 45 millions d’euros à payer au PSG pour son numéro 10. Si le prix du transfert est négociable, le principal problème ne se situe pas à ce niveau. C'est dire à quel point le Qatar veut se défaire de son meneur de jeu, quitte à ne pas regarder de près sur le montant du transfert.

Neymar n'est pas chaud pour l'Arabie Saoudite

En effet, le média américain CBS l’affirme, Neymar veut bien écouter les offres de transfert, mais pour le moment, c’est uniquement pour rester en Europe. Il a envie de continuer la Ligue des Champions, et n’est pas tenté par une arrivée en Arabie saoudite. Néanmoins, personne n’est fermé dans ce dossier, d’autant que son clan a bien compris qu’une signature au FC Barcelone n’était pas envisageable. Résultat, la situation pourrait bien durer une bonne partie de l’été, tant le PSG et Al-Hilal sont persuadés que, si rien de neuf n’arrivait prochainement en provenance de la Premier League, Neymar pourrait finir par écouter ce qu’on lui propose dans la Saudi Pro League.