Une blessure et le PSG dit adieu à 22 ME

Prêté au RB Leipzig l’été dernier, Abdou Diallo devrait revenir au Paris Saint-Germain au terme de la saison. Le défenseur central, qui avait dans un premier temps convaincu les dirigeants allemands, a finalement perdu leurs faveurs à cause de ses pépins physiques. Un coup dur pour le club francilien.

Remontés contre Antero Henrique, Luis Campos et Christophe Galtier n’avaient pas caché leur colère après le mercato estival. Le conseiller football et l’entraîneur du Paris Saint-Germain lui reprochaient d’avoir conclu essentiellement des prêts au lieu de transferts définitifs qui auraient aidé à financer le recrutement. Et pour ne rien arranger, certains des joueurs prêtés risquent de revenir au Camp des Loges l’été prochain.

Diallo sera renvoyé à Paris

Ce sera probablement le cas du milieu de terrain Leandro Paredes. Les performances de l’Argentin déçoivent la Juventus Turin qui ne devrait pas lever l’option d’achat de son prêt. Le scénario est un peu différent en ce qui concerne Abdou Diallo. De son côté, le défenseur polyvalent avait d’abord tiré son épingle du jeu pendant la première partie de saison au RB Leipzig. L’international sénégalais a ensuite disputé la Coupe du monde 2022. Mais depuis son retour du Qatar, le Parisien n’a pas joué un seul match à cause d’une blessure à un genou.

De quoi inquiéter le club allemand qui, après avoir envisagé de lever l’option d’achat à 22 millions d’euros, a finalement décidé de renvoyer Abdou Diallo au Paris Saint-Germain l’été prochain, annonce le quotidien Bild. Un coup dur pour le club de la capitale. Compte tenu de ses problèmes avec le fair-play financier, le transfert de l’ancien Monégasque aurait fait du bien. Absent des plans de Christophe Galtier, le défenseur de 26 ans sera probablement poussé vers la sortie, qui plus est à un an de la fin de son contrat. Mais le montant éventuellement récolté risque d’être inférieur à l’option d’achat négociée avec le RB Leipzig.