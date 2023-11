Un si gros salaire pour ça, Mbappé surpayé au PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme à Newcastle il y a un mois, Kylian Mbappé n’a pas livré une grande prestation avec le PSG sur la pelouse de l’AC Milan mardi soir en Ligue des Champions lors de la défaite de son équipe (2-1).

A la conclusion de deux énormes occasions, Kylian Mbappé n’a pas réussi à marquer mardi soir contre l’AC Milan lors de la quatrième journée de Ligue des Champions. Un manque d’efficacité qui ne tombait pas le bon soir pour l’attaquant du Paris Saint-Germain puisque son équipe, en grande difficulté face à l’intensité des Italiens à San Siro, s’est inclinée 2-1 lors de la 4e journée de la phase de groupes. Comme à Newcastle un mois plus tôt, Paris a sombré loin du Parc des Princes en coupe d’Europe… et ses stars avec. Kylian Mbappé n’est pas une exception. Brillant en Ligue des Champions habituellement, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne sort pas du lot quand Paris est bousculé et cela commence à devenir un sérieux problème au vu de son expérience, de son statut… et de son salaire.

Alors que L’Equipe publie un article sur l’utilisation du joueur par Luis Enrique, peut-être pas optimale selon le quotidien national, Walid Acherchour demande que l’on arrête de chercher des excuses à un joueur de ce calibre. « Il ne peut pas passer à côté parce qu’il n’a tout simplement pas été bon ? A chaque fois on a des subterfuges pour expliquer ses performances quand ça ne va pas en le dédouanant. Le coach, trop de stars autour, après c’est pas assez de stars autour, le système, la prepa physique… » soupire le chroniqueur de l’After Foot et de Winamax avant de poursuivre.

Walid Acherchour met Kylian Mbappé face à ses responsabilités

« L’an dernier c’était parce qu’il jouait 9, qu’il fallait constituer une équipe autour de lui. Quand ça va pas, c’est le système, le placement, l’animation l’état physique, faut arrêter 5min. Par contre quand ça va bien avec la France ou à l’aller, rien. Il est au PSG, il est tête de gondole, c’est un joueur qui a fait des choses exceptionnelles C’est sa 7ème année. Il a le plus gros salaire de l’histoire du club, il doit être juger avec la même exigence que Zlatan, Neymar, Messi, Thiago Silva, Verratti en LDC » exige Walid Acherchour, qui réclame plus d’exigence envers Kylian Mbappé y compris lors des très grosses affiches de Ligue des Champions. Pour le chroniqueur, le capitaine des Bleus doit réussir à sortir le PSG de certains mauvais pas, comme à Milan cette semaine. Ce n’est pas le cas pour l’instant cette saison et c’est à souligner… en attendant que cela évolue positivement, c’est tout du moins ce que les supporters parisiens espèrent.