Un PSG de gala lance enfin sa saison contre Lens ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 3e journée

Parc des Princes

PSG-Lens 3-1

Buts : Asensio (45e), Mbappé (52e, 90e) pour le PSG ; Skriniar (90e+6 csc) pour Lens

Dans le sillage d'un Kylian Mbappé déjà en forme, le PSG n'a laissé aucune chance à Lens. Un beau succès 3-1, le premier de la saison parisienne, qui lance enfin les hommes de Luis Enrique.

Le PSG et Lens se retrouvaient pour un choc au sommet entre les deux premiers de la saison dernière en Ligue 1. Néanmoins, avec deux et un point chacun, les deux clubs étaient à la traine au coup d'envoi. Avec le retour de Kylian Mbappé dans le onze de départ, les Parisiens pouvaient espérer décoller ce soir. Cela n'a pas raté malgré un début de match dans la lignée du début de saison. Une domination stérile devant le bloc lensois et des contres adverses dangereux. Les Artésiens étaient toutefois incapables de cadrer. Au contraire, Kylian Mbappé était précis. Le gamin de Bondy obligeait Samba à une sortie décisive (30e) avant de voir sa volée acrobatique contrée par Gradit (32e).

Juste avant le repos, c'est finalement Marco Asensio qui trouvait la faille via une délicieuse frappe enroulée de l'entrée de la surface. Un tournant d'autant que Lens perdait Abdul Samed sur blessure dans la foulée. Au retour des vestiaires, une frappe vicieuse de Machado repoussée par Donnarumma au premier poteau (50e) ne mettait pas le doute dans les esprits parisiens. Ceux-ci étaient plus sereins quand Mbappé concluait un beau mouvement parisien d'une frappe lourde pour le 2-0. Le prodige parisien venait s'offrir un doublé dans les arrêts de jeu. Sonnés, les Lensois sauvaient l'honneur via une frappe de Guilavogui déviée par Skriniar à la toute fin du match. Le PSG remporte son premier succès de la saison tandis que Lens inquiète avec un 1/9 à quelques semaines de la Ligue des champions.