Un projet de stade exceptionnel, le PSG abandonne le Parc des Princes ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi a annoncé la semaine passée qu'il ne voulait plus négocier avec Anne Hidalgo et la mairie de Paris. Le président du PSG ne plaisantait pas, car le projet de futur stade est énorme.

La tension est montée de plusieurs crans ces derniers jours entre le PSG et la mairie de la capitale, après le vote des élus parisiens qui ont entériné la décision de ne pas vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Car en réponse à ce choix assumé par Anne Hidalgo, le président qatari des champions de France a sifflé la fin du match, et la décision de trouver ailleurs un terrain pour construite un stade. La présidente de la région Ile-de-France a aussitôt prévenu les maires concernés de lui proposer des terrains pour installer le futur stade du Paris Saint-Germain. Et ce mardi, dans L’Equipe, on comprend mieux pourquoi Nasser Al-Khelaifi a subitement haussé le ton. Car dans ce dossier, le PSG a désormais l’aide d’Artcos, qui a en décembre investi 500 millions d’euros afin de s’offrir 12,5% du club de la capitale.

Le PSG voit plus grand que le Parc des Princes

L'investisseur américain est justement très bien placé pour conseiller le Paris Saint-Germain sur le dossier puisqu'il a mis des billes dans plusieurs énormes franchises sportives américaines. Et le constat fait par Arctos concernant le stade parisien est clair, le Parc des Princes n'est plus adapté à un club qui veut grossir, d'autant plus que l'enceinte de la porte de Saint-Cloud est enclavée dans un quartier où l'urbanisme ne peut pas changer. Le PSG veut rêver plus grand, et avec son actionnaire américain, le projet de futur stade est colossal et ne peut plus se contenter de ce qu'il existe actuellement, d'où la nécessité de trouver un vaste terrain. Dans L'Equipe, on apprend que le Paris Saint-Germain et Arctos ont déjà des idées en tête et elles sont spectaculaires.

Outre un stade ultra-moderne de plus de 60.000 places, le club de la capitale veut se diversifier avant d'accroitre encore ses recettes financières. « Dans les différents projets proposés par le fonds d'investissement américain, figurent des solutions de création d'un parc immobilier dans le stade et en dehors. Cela comprendrait des hôtels, des restaurants, des salles de sport, des bureaux, des parcs, une fan-zone les jours de match, un centre commercial, des événements saisonniers (une patinoire l'hiver, par exemple) (...) Les différentes conversations entre les deux parties ont aussi permis de faire émerger l'idée d'accueillir des événements importants (concerts, salons, rencontres de sports américains ou grandes rencontres d'autres clubs dominants parisiens du handball ou du basket). Dans leurs échanges nourris ces dernières semaines, les équipes d'Arctos et du PSG affichent un objectif commun : régler cette problématique le plus rapidement possible », explique Loïc Tanzi. Autrement dit, du côté de la mairie de Paris, il se pourrait bien que cette fois le dossier du Parc des Princes soit de nouveau à régler, mais cette fois sans le PSG. Reste aussi à savoir ce que les supporters parisiens vont dire de tout cela, le Collectif Ultras Paris n'étant pas chaud à quitter l'emblématique stade.