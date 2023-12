QSI officialise l'arrivée d'un actionnaire au PSG

Via un communiqué, le Paris Saint-Germain vient d'annoncer l'arrivée du fonds d'investissement Arctos Partners comme actionnaire minoritaire dans le capital du club parisien.

Le PSG cherchait depuis longtemps un potentiel actionnaire, c'est chose faite. Arctos Partners a déjà investi dans près de 20 entités sportives, notamment aux États-Unis, comme en MLB, en NBA, en MLS, en NHL mais aussi en Formule 1 et dans le football européen. La société d’investissements centrés sur le monde sportif s'offre d'après les renseignements de Ben Jacobs, 12,5% du capital de Paris. Si le PSG n'a pas encore communiqué sur les chiffres, le journaliste anglais affirme que QSI conserve un contrôle total sur le club mais qu'Arctos va désormais apporter sa pierre à l'édifice avec ce pourcentage. Ben Jacobs explique également que le PSG est valorisé à 4,25 milliards d'euros. Soit une part de près de 500 millions d'€ pour le fonds américain.

