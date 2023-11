Un Newcastle B arrive au Parc, le PSG a déjà gagné

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Callum Wilson s'est blessé aux ischio-jambiers et devrait être absent pour 4 à 6 semaines. C'est un coup dur pour lui mais surtout pour son club de Newcastle. Les absents s'accumulent pour les Magpies alors que se profile un gros programme dont le PSG.

Callum Wilson a tenté l'impossible pour jouer avec l'Angleterre mais son problème physique était trop important. Touché aux ischio-jambiers lors de la première mi-temps de Dortmund-Newcastle, il n'avait plus rejoué depuis avec les Magpies. Convoqué avec les Three Lions par Gareth Southgate, il s'est rendu au rassemblement. Malheureusement, la douleur était trop forte. Selon The Athletic, Wilson a quitté le groupe anglais. On annonce déjà une absence de 4 à 6 semaines pour l'attaquant. Newcastle se serait bien passé de ce forfait car son infirmerie se remplit beaucoup trop vite et les rendez-vous majeurs s'accumulent au calendrier.

10 absents pour Newcastle avant le PSG

En effet, manquent déjà à l'appel Sven Botman et Miguel Almiron (cuisse), Dan Burn (dos), Harvey Barnes (cheville) mais aussi Jacob Murphy (épaule), Elliot Anderson (dos), Javier Manquillo (adducteurs) et Matt Targett (cuisse). Alexander Isak se remet seulement d'une blessure aux adducteurs. De son côté, Sandro Tonali est suspendu 10 mois pour ses paris sportifs clandestins en Italie. Bien malin qui peut deviner les futurs onze de départ d'Eddie Howe.

🤕 Jacob Murphy (Shoulder Injury)

🤕 Dan Burn (Lower Back Injury)

🤕 Elliot Anderson (Lower Back Injury)

🤕 Harvey Barnes (Ankle/Foot Injury)

🤕 Sven Botman (Knee Injury)

🤕 Callum Wilson (Thigh Injury)

🤕 Miguel Almiron (Thigh Injury)

🤕 Alexander Isak (Groin/Hip/Pelvic Injury)… pic.twitter.com/HW8WzoBA8o — SPORTbible (@sportbible) November 15, 2023

Les supporters de Newcastle font grise mine mais les adversaires sourient. C'est notamment le cas du PSG qui accueille le club anglais le 28 novembre prochain pour une 5e journée de poules cruciale en Ligue des champions. Personne n'a oublié la manière dont le PSG a coulé au match aller à Newcastle avec un revers 4-1. Plus consistants à domicile en C1, les Parisiens ne peuvent pas rater la victoire dans ces conditions. Outre Paris, Newcastle devra aussi accueillir Chelsea et Manchester United puis devra se déplacer à Tottenham et Milan dans les prochaines semaines. Un écroulement total des Magpies semble presque inéluctable.