Un mercato classé X, le PSG livre ses secrets

Par Guillaume Conte

Architecte du mercato du PSG depuis la fin de l'ère Leonardo, Luis Campos n'a pas encore totalement convaincu à Paris. Mais il a tout de même tenu à révéler quelques-uns de ses secrets dans une conférence.

En dépit d’énormes moyens mis à sa disposition depuis son arrivée à Paris en 2022, Luis Campos n’a pas forcément fait une démonstration de ses talents en tant que responsable du recrutement du PSG. Le dirigeant portugais, qui avait fait le bonheur de l’AS Monaco à l’époque des Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, James Rodriguez ou encore Thomas Lemar et Fabinho, a ensuite collaboré avec plusieurs clubs, dont le Real Madrid. Mais sa signature au PSG lui a permis d’avoir de gros moyens, pour des arrivées qui n’ont pas forcément fait soulever les foules.

La data et les réseaux sociaux pour aider le PSG

Cela ne l’empêche de s’être rendu à Paris I-Sorbonne pour y donner une conférence auprès des étudiants en école d’économie, avec la volonté d’expliquer ce en quoi consistait son métier, souvent mystérieux dans l’ombre du football, entre sport et business. S’il a confié qu’il aimerait que le mercato soit plus court et n’empiète pas sur le début du championnat, le recruteur en chef du PSG a donné quelques recettes jamais révélées sur la façon dont il essayait de monter son effectif.

Luis Campos est devant les étudiants de La Sorbonne ce vendredi pour une conférence qui a pour thème le marché des transferts pic.twitter.com/d6WjbskMIn — Adrien Chantegrelet (@Adrientp) November 10, 2023

En ce qui concerne le profil des potentiels nouveaux joueurs, il y a une part d’analyse sportive, mais aussi mathématique avec la data désormais incontournable dans les choix des clubs. Mais Luis Campos l’avoue, il a monté également un moyen pour étudier le comportement des joueurs, notamment à travers leurs goûts sur les réseaux sociaux qui reflètent beaucoup de leur personnalité selon le Portugais, dans des propos rapportés par Le Parisien. « C’est comme de la neurologie, des connexions nerveuses. On peut avoir 11 joueurs extraordinaires, s’ils ne trouvent pas la connexion nerveuse ça ne va pas marcher. Chercher les joueurs capables de communier les uns avec les autres, c’est là où je pense que je suis fort. Il y a la data, j’en suis un grand fan, mais je ne suis pas radical. Mais aussi autre chose. J’ai beaucoup travaillé avec un professeur à l’université de Berlin pour bien comprendre la tête de mes joueurs. Les réseaux sociaux sont, pour nous, extraordinaires. On a développé un système, un outil, qui me dit précisément qui il est comme personne, par rapport à ce qu’il partage sur les réseaux sociaux », a livré Luis Campos, qui ne laisse absolument rien au hasard et a également avoué faire une liste de 9 joueurs pour chaque poste où il a besoin de se renforcer, avec des préférences et des gammes de prix pour répondre aux contraintes financières de ses supérieures, et aux contraintes techniques des entraineurs.