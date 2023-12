Un kilo pris c'est 1.000 euros, Dortmund c’est pas le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En vacances pendant la trêve hivernale, les joueurs du Borussia Dortmund devront se montrer raisonnables pendant les fêtes de fin d’année. Le staff technique sanctionnera financièrement la moindre prise de poids à la reprise. Un niveau de discipline dont l’ancien Parisien Thomas Meunier ne se plaint pas.

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2016 et 2020, Thomas Meunier n’a pas forcément marqué les esprits dans la capitale. Certains se souviennent davantage de son franc-parler que de ses performances. Il faut dire que le latéral droit n’était pas du genre à pratiquer la langue de bois. Capable de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, Thomas Meunier osait par exemple souligner le manque de professionnalisme au sein du club francilien qu’il jugeait trop « bling-bling ».

Thomas Meunier : « On est très loin du bling-bling »



Le latéral droit belge raconte son retour aux sources dans la sobriété de Dortmund après quatre saisons d'effervescence permanente au PSG https://t.co/vof78jnFM4 pic.twitter.com/iSQzrbDXcH — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 5, 2022

Le Belge n’est donc pas mécontent de la discipline imposée au Borussia Dortmund, où le staff technique ne laissera passer aucun kilo en trop sur la balance après les fêtes de fin d’année. « Avec le Borussia Dortmund, on part déjà en stage le 3 janvier, a confié l’ancien Parisien à la RTBF. Durant les fêtes, c’est Noël avec la famille puis quelques jours en France avec des amis. De toute façon, le club est attentif au moindre surpoids. Nous avons été pesés lors du dernier entraînement et ce sera fait à la reprise. »

La facture peut vite grimper !

« Le tarif est connu : une amende de 1.000 euros est prévue par kilo pris puis, à partir d’un certain palier, on passe à 1.000 euros… les 100 grammes ! Cela ne m’est jamais arrivé mais, sans balancer le nom, j’en connais un qui en était à 10.000 euros, a raconté le Diable Rouge. On lui a dit : "Tu as une semaine et si tu perds les kilos, on diminue l’amende"… et il y est parvenu ! Il faut faire attention, notamment à l’alcool. Forcément à table, on mange moins vu qu’on se dépense moins. Mais même si ça ne se voit pas, ils examinent au club différents paramètres. » La fameuse rigueur allemande.