Un joueur du Barça fait un sale coup au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Bernardo Silva est souvent annoncé sur le départ. Le Paris Saint-Germain a failli le recruter et devrait même décrocher le jackpot cet été. Mais João Felix fait le nécessaire pour l'éloigner du club de la capitale.

João Felix et le Barça sont en train de gagner une première bataille importante, en dehors du terrain, avant même le début du 1/4 de finale de la Ligue des Champions entre les Blaugranas et les Parisiens. Au micro de la radio Catalunya Ràdio, l'attaquant portugais a annoncé qu'il était parvenu à convaincre Bernardo Silva de quitter Manchester City pour rejoindre le Barça, à la place du PSG. « Je crois que j’ai convaincu Bernardo Silva de venir au Barça, c’est tout à fait vrai ! Mais la décision de son transfert ne dépend plus de lui maintenant. Il m’a posé des questions sur des endroits convenables où se loger, sur la restauration à Barcelone, sur la sûreté dans la ville, sur tout. S’il vient au Barça, le club sera ravi de l’avoir parmi son effectif » a assuré celui qui est prêté par l'Atletico Madrid à Barcelone jusqu'à la fin de la saison.

João Felix a convaincu Bernardo Silva de refuser le PSG

Le maestro portugais des Citizens aurait d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club catalan. L'information reste à prendre avec du recul, surtout que João Felix, même s'il souhaite probablement définitivement signer au Barça, va retourner à l'Atletico Madrid à la fin de la saison. Si le FC Barcelone parvient tout de même à recruter Bernardo Silva, cela sera une excellente nouvelle pour le club espagnol, qui récupérera l'un des meilleurs joueurs au monde. Pour le PSG, cela serait une véritable désillusion, alors que l'ancien joueur de l'AS Monaco est présenté comme l'une des priorités de Paris depuis plusieurs années. Bernardo Silva hésite depuis un an entre le PSG et le Barça, lui qui a déjà tout gagné avec Manchester City. À en croire son compatriote, c'est le géant catalan qui a remporté le bras de fer dans ce dossier même si l'offre de Luis Campos, qui le connait bien pour l'avoir fait venir à Monaco, serait forcément supérieure financièrement.