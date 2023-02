Un entraînement payant avant l’OM, le PSG s’enfonce

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En crise sportive et dans un moment de tension avec ses supporters, le Paris Saint-Germain a pris une drôle d’initiative. Juste avant le prochain Classique en Ligue 1, le club de la capitale va organiser un entraînement au Parc des Princes. Une séance ouverte au public qui devra payer pour y assister. De quoi provoquer une vague de critiques.

Le Paris Saint-Germain tend la main à ses supporters. Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le club francilien se rend bien compte des tensions avec ses ultras. Ce n’est pas un hasard si les joueurs, y compris Neymar et Lionel Messi, ont pris soin de saluer le Virage Auteuil après le revers contre le Bayern Munich (0-1) mardi en Ligue des Champions. Trois jours plus tôt à Monaco (3-1), le capitaine Marquinhos avait demandé à ses coéquipiers de zapper les fans qui avaient manifesté leur colère pendant la rencontre.

Un cadeau pour les abonnés

La consigne du Brésilien n’a évidemment pas plu. Tout comme le manque d’ambition affiché contre les Bavarois. Alors afin de se remettre le public dans la poche, le Paris Saint-Germain a trouvé une idée étonnante. Le vendredi 24 janvier, soit à deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, l’actuel leader de Ligue 1 a décidé d’ouvrir un entraînement intégral au public, une première depuis 2011 !

D’habitude, les Parisiens s’entraînent au Camp des Loges et n’autorisent les spectateurs que pendant les 15 premières minutes. Mais cette fois, le Paris Saint-Germain attend ses fans au Parc des Princes. « En ce mois décisif, tous les supporters Rouge et Bleu sont invités à prendre part à la préparation parisienne en venant montrer leur soutien aux joueurs et vivre un moment fort en émotion au plus près de leurs idoles », peut-on lire sur le site officiel du club.

Ils font un concours sans deconner pour faire des annonces aussi folles et inappropriées ? On va payer pour voir un entraînement ??? Et on doit se réjouir de ça ? pic.twitter.com/3aRacyAbEj — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 16, 2023

« Seuls, en groupe ou en famille, vous êtes attendus le vendredi 24 février à partir de 16h pour venir encourager l’équipe dans leur enceinte historique et rivaliser avec la ferveur parisienne qui fait la réputation du Parc des Princes les jours de match », a écrit le Paris Saint-Germain, dont les abonnés bénéficient de deux places gratuites, en plus d’une priorité d’achat pour deux places supplémentaires. Quant aux autres, il leur faudra payer 5 à 15 euros la place pour une heure d’entraînement de 17h30 à 18h30.

Autant dire que l’initiative du Paris Saint-Germain a fait bondir de nombreux observateurs. A commencer par Daniel Riolo qui voit le club de la capitale s’enfoncer. « Ils font un concours sans déconner pour faire des annonces aussi folles et inappropriées ? On va payer pour voir un entraînement ??? Et on doit se réjouir de ça ? », s’est interrogé le journaliste de RMC sur Twitter, où beaucoup d’autres internautes ne comprennent pas l’idée des Parisiens.