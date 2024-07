Un énorme transfert d’ici vendredi, le PSG bosse dur

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain s’est montré assez discret sur le marché des transferts depuis l’ouverture du mercato mais veut néanmoins accélérer. Le club de la capitale fait tout pour boucler l’arrivée de João Neves avant ce week-end.

A moins d’un mois de démarrer sa saison de Ligue 1 par un déplacement sur la pelouse du Havre, le Paris Saint-Germain a démarré sa préparation la semaine dernière. Néanmoins, le PSG s’est montré jusqu’à présent assez discret sur le mercato malgré le fait que le club de la capitale travaille sur plusieurs dossiers. L’un des postes que Luis Enrique espère renforcer en priorité, c’est le milieu de terrain. Depuis de nombreuses semaines, Paris a ainsi fait de João Neves, la révélation de Benfica, sa piste principale. A 19 ans, celui qui compte déjà deux saisons en professionnel a trouvé un accord contractuel avec le PSG, mais le plus dur reste de convaincre le club lisboète de lâcher son joueur. Une proposition onéreuse a été envoyée par les dirigeants parisiens et est actuellement étudiée par la direction du géant portugais.

Le PSG veut signer Neves avant ce week-end

❗️ Les négociations entre le PSG et Benfica pour Joao Neves s'accélèrent.

L'objectif pour les dirigeants parisiens est de clôturer les négociations avant ce week-end ⌛️🇵🇹



Les principaux médias portugais que sont O Jogo et Record affirment que si la pépite lusitanienne s’est déjà mis d’accord avec le PSG et qu’elle souhaite rallier la capitale française, la formation française espère de son côté boucler l’opération avec son homologue portugais avant la fin du week-end. Après avoir été retenu pour participer à l’Euro 2024 avec son pays, il est censé reprendre l’entraînement avec Benfica ce vendredi 26 juillet, mais le PSG veut profiter de l’occasion pour s’attacher les services du joueur avant cette date afin qu’il puisse s’entraîner avec son équipe le plus rapidement possible. Le PSG a formulé une offre de 70 millions d’euros + 10 millions de bonus mais le président de l’équipe benfiquiste se montre dur en affaires et pourrait bien demander quelques millions d’euros en plus pour lâcher son jeune prodige encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2028. En tout cas, le dénouement n’a jamais été aussi proche dans ce dossier.