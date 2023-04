Un avenir au PSG ? Xavi Simons révèle enfin ses intentions

L'ancien joueur du PSG Xavi Simons s'éclate dans son nouveau club du PSV Eindhoven. Le néo-international néerlandais donne envie aux Parisiens de tenter une deuxième collaboration avec lui. Mais, Simons le confirme, le PSV reste sa priorité.

Dans le rang des erreurs et des mauvais choix du PSG au mercato, Xavi Simons occupe une place toute particulière. Acquis très jeune à la Masia, le Néerlandais a vite impressionné en équipes de jeunes. Mais, ce ne fut pas suffisant pour le voir plus souvent chez les professionnels au PSG. A 19 ans, il n'était pas fou pour lui de rêver intégrer l'équipe première et jouer sa carte dans le secteur offensif. Lassé de cette situation, Simons a quitté libre le PSG l'été dernier pour retourner au pays, du côté du PSV Eindhoven. Un choix judicieux pour le jeune homme comme pour le club néerlandais. Simons a marqué 16 fois toutes compétitions confondues, brillant en Eredivisie mais aussi en coupe d'Europe.

De quoi le faire entrer en équipe nationale des Pays-Bas mais aussi renforcer les regrets des dirigeants parisiens. Ces derniers pensent le faire revenir l'été prochain, en utilisant la clause de rachat incluse dans son contrat au PSV. Le PSG devrait alors débourser 12 millions d'euros pour ce milieu offensif aussi technique qu'efficace. Néanmoins, le PSV ne veut pas se laisser faire et essaye de convaincre Xavi Simons du bien-fondé de son projet. Les premières rumeurs indiquaient que cela avait payé. Le principal intéressé l'a confirmé de sa propre voix : le PSG peut mettre l'argent qu'il veut, c'est bien lui qui aura le dernier mot dans le dossier.

Xavi Simons: “People ask me about PSG clause to bring me back… but I also say: I signed with PSV Eindhoven for 5 years, no?”, told Algemeen Dagblad 🇳🇱 #PSG



“PSV trust me, I wanna do great things here”, he added.



PSG have clause close to €12m but Xavi Simons has the final say. pic.twitter.com/4J5HNn7mec