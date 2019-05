Trophées UNFP : Kylian Mbappé est le meilleur joueur de la Ligue 1 !

Dans : PSG, Ligue 1.

Et un record de plus pour Kylian Mbappé ! Après avoir remporté son troisième trophée de meilleur espoir de la Ligue 1, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est également adjugé le titre de meilleur joueur de la saison. C’est la première fois de l’histoire qu’un joueur du championnat de France réalise cette énorme performance. Rien de plus normal pour celui qui a marqué 32 buts en 37 journées. Le champion du monde devance Neymar (PSG), le vainqueur sortant, mais aussi Pépé (LOSC), Di Maria (PSG) et Ben Arfa (Rennes). Cela fait donc quatre ans de suite que Paris remporte ce sacre ultime (Ibrahimovic en 2016, Cavani en 2017, Neymar en 2018).