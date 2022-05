Todd Boehly achète Chelsea et Neymar, le PSG sort le champagne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans les plans ambitieux du Paris Saint-Germain pour les saisons à venir, Neymar ne fait pas forcément partie du tableau. Chelsea compte en profiter.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2025, le Brésilien ne donne pas satisfaction. A 30 ans, Neymar va avoir du mal à corriger le tir sur ses mauvaises habitudes, et ses blessures sont de plus en plus fréquentes. Résultat, le Paris SG, qui a tant fait d’efforts pour le faire signer en 2017 puis pour l’empêcher de revenir à Barcelone en 2019, cherche désormais à lui trouver une porte de sortie. Mais quasiment aucun club ne peut s’offrir ses services, d’autant que le « Ney » ne fait plus autant rêver qu’avant.

Todd Boehly cherche une superstar à acheter

La Premier League pourrait bien être l’Eldorado qui permet au PSG de faire sauter Neymar. Si Newcastle ne fait pas rêver avec son effectif en construction et sa place au milieu de tableau malgré un gros projet pour l’avenir, Chelsea est beaucoup plus attractif. Le champion d’Europe 2021 va être racheté dans les prochaines heures par Todd Boehly. Le milliardaire américain a reçu le feu vert de la Premier League, et le gouvernement britannique devrait en faire de même avant la fin du mois de mai. Pour convaincre les supporters, le nouveau propriétaire veut une recrue d’envergure mondiale. Et selon Four Four Two, acheter Neymar est désormais une ambition des Blues. Le magazine anglais affirme que la vie londonienne pourrait bien plaire à Neymar, qui a déjà collaboré au PSG avec Thomas Tuchel, l’actuel entraineur de Chelsea.

Le club anglais, qui cherche à se défaire de Romelu Lukaku, pourrait offrir un contrat longue durée à Neymar afin qu’il tente de relancer sa carrière en Premier League. Un pari osé, et coûteux, même si Chelsea compte aussi sur la nécessité de vendre le Brésilien pour le Paris SG afin de faire baisser le tarif sous la barre des 100 millions d’euros, avec idéalement un prix atteignant les 90 ME. Cette signature de prestige permettrait en tout cas au nouveau propriétaire d’imposer sa touche à Chelsea, même si faire venir Neymar ne sera pas une mince affaire. Surtout que le numéro 10 parisien vient de confirmer qu’il ne se voyait pas quitter le PSG dans les mois à venir, et qu’il avait bien l’intention d’aller au bout de son contrat. A moins que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne le poussent très fort vers la sortie.