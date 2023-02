Thuram et Kolo-Muani au PSG, voilà le mercato d'été !

Dans : PSG.

Luis Campos a raté ses deux premiers mercatos à la tête du PSG et a bien l’intention de se rattraper l’été prochain.

Depuis sa prise de fonctions au Paris Saint-Germain l’été dernier, Luis Campos est loin de faire l’unanimité auprès des supporters du club parisien. Il faut dire que le conseiller sportif du PSG est principalement jugé sur le mercato et que pour l’instant, le Portugais n’a pas brillé dans cet exercice où il est habituellement le meilleur. L’été dernier, Luis Campos a recruté Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler ou encore Hugo Ekitike, des joueurs qui ne semblent pas avoir le niveau pour le Paris SG. Cet hiver, le bilan est encore plus dramatique avec aucune recrue au tableau de chasse, malgré des manques évidents à certains postes. C’est ainsi que selon la Chaîne L’Equipe, le club de la capitale a déjà identifié ses pistes pour le prochain mercato et le média croit savoir que le PSG a l’intention de faire dans le made in France avec deux attaquants des Bleus dans le viseur.

Randal Kolo-Muani et Marcus Thuram priorités du PSG

La Chaîne L’Equipe croit savoir que les deux priorités du Paris Saint-Germain en attaque se nomment Randal Kolo-Muani et Marcus Thuram, qui ont brillé avec l’Equipe de France à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux joueurs présentent l’avantage de très bien s’entendre avec un certain Kylian Mbappé, lequel n’a pas arrêté d’encenser Thuram et Kolo-Muani durant le Mondial. En fin de contrat à la fin de la saison avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram quittera le club allemand pour zéro euro, ce qui en fait logiquement une cible prioritaire et abordable pour le PSG. Quant à Randal Kolo-Muani en revanche, Francfort a l’intention de le vendre au prix fort cet été et des sommes avoisinants les 100 millions d’euros ont d’ores et déjà été évoquées. Par ailleurs, La Chaîne L’Equipe nous apprend que le PSG est très intéressé par le milieu de terrain Manu Koné, qui évolue lui aussi au Borussia Mönchengladbach. Trois cibles qui devraient plaire aux supporters parisiens, qui souhaitent définitivement en finir avec les stars vieillissantes et qui verront d’un bon œil des pistes de jeunes internationaux français en devenir.