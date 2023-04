Thierry Henry fait un voeu et trahit le PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Sifflé par le public du Parc des Princes en marge du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais dimanche soir, Lionel Messi ne semble plus vraiment en odeur de sainteté dans la capitale française.

Alors que les Qataris souhaitent prolonger le bail de Lionel Messi pour au moins une saison supplémentaire, le champion du monde 2022 continue de laisser planer le doute à propos de son avenir. Actuellement libre de s’engager dans n’importe club, le sextuple Ballon d’Or sera en fin de contrat en juin prochain. Autant dire que l’avenir de Messi commence à être un sujet très chaud à Paris, surtout que le nom de l’Argentin circule de nouveau avec insistance au Barça, son ancien club. Un retour au Camp Nou espéré par de nombreux supporters catalans, et même par Thierry Henry, ancien coéquipier de Messi à Barcelone.

« Le voir terminer sa carrière au Barça »

"Pour l’amour du foot et parce qu’il est pas parti comme il aurait dû."



🔵🔴 Thierry Henry souhaite voir Lionel Messi finir sa carrière à Barcelone❗️#PSGOL pic.twitter.com/YPRD6JVD0Q — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 2, 2023

« Moi j'aimerais, c'est un souhait, le voir terminer sa carrière au Barça, du mois en Europa. Après, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne vous dis pas qu'il doit partir du PSG ou ne pas partir. Je suis content de le voir dans le championnat de France. Maintenant, aussi, les sifflets de la dernière fois n'aident pas. Treize buts, treize passes décisives, en Ligue 1 cette saison, on est en train de parler du meilleur joueur du monde en titre, OK ? Pourquoi ce souhait ? Pour l’amour du foot et parce qu’il n’est pas parti comme il aurait dû. C'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge, et à lui aussi je pense. Il a quand même pleuré lors de sa conférence de presse de départ », a lâché le consultant d’Amazon, qui espère donc que Messi quittera le PSG pour retourner chez lui, au Barça, dès l’été prochain. Une nouvelle qui ne déprimerait pas les supporters parisiens, qui ont sifflé la star de 35 ans avant le match contre l’OL dimanche soir…