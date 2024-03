Un gardien se pose des questions au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cette saison, la gestion des gardiens est plutôt simple au PSG dans la mesure où Gianluigi Donnarumma est excellent à chacune de ses sorties. Derrière lui en revanche, c’est le flou et le départ de Keylor Navas cet été ne va rien arranger.

Par le passé, le Paris Saint-Germain a connu des situations complexes au poste de gardien de but avec des hiérarchies pas clairement établies et des alternances qui n’ont pas vraiment été bénéfiques. En cette saison 2023-2024, tout est clair. Gianluigi Donnarumma est indiscutablement le numéro un aux yeux de Luis Enrique, et le gardien italien lui rend parfaitement cette confiance. En effet, l’ex-gardien de l’AC Milan réalise sa meilleure saison au PSG et sa progression est indéniable dans tous les secteurs de jeu y compris le jeu au pied, où il était décevant il y a encore quelques mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Derrière le géant italien en revanche, c’est le flou. Keylor Navas est officiellement le n°2, bien qu’Arnau Tenas ait été excellent pendant trois matchs à l’automne lorsque Donnarumma était suspendu et Navas blessé aux lombaires. Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’été prochain et la gestion des gardiens à Paris. L’international costaricien arrive en fin de contrat et il ne sera pas prolongé. Il n’aurait pas été surprenant de voir le PSG offrir une promotion à Arnau Tenas en faisant de lui la doublure de Gianluigi Donnarumma, mais ce n’est pas vers ce scénario que l’on se dirige.

Le PSG veut recruter un gardien cet été

Effectivement, L’Equipe dévoile que le club de la capitale a dans l’idée de recruter un nouveau gardien et se sont penchés sur plusieurs profils afin de compenser le départ de Keylor Navas, « laissant un certain flou sur la future hiérarchie ». En effet, en cas de recrutement à ce poste, on peut légitimement se demander quel sera le rôle d’Arnau Tenas à l’avenir. L’ancien gardien du Barça aura de quoi se questionner sur son futur, dans le cas où le PSG viendrait à recruter un nouveau gardien cet été. Gianluigi Donnarumma de son côté, n’a pas grand-chose à craindre pour son poste de titulaire en revanche… sauf si Paris revient à la charge dans le but de convaincre Mike Maignan de rejoindre la capitale française.