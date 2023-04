Stop ou encore, Renato Sanches en danger au PSG !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le forfait de Sergio Ramos dimanche face à l'OL permet indirectement la titularisation de Renato Sanches. Une première depuis près de deux mois pour le Portugais, souvent blessé au PSG. Sanches devra en profiter pour montrer enfin son potentiel.

Il est le symbole des espoirs déçus de l'été parisien. Arrivé du LOSC comme la possible bonne affaire de son mentor Luis Campos, Renato Sanches n'a pas marqué les esprits au PSG. Le milieu portugais est très souvent absent, ayant subi quatre blessures cette saison. Dans un milieu parisien parfois faible, Sanches aurait pu faire du bien. Mais, l'ancien lillois n'a jamais su répondre présent lors de ses entrées en jeu. Son transfert à 15 millions d'euros ressemble déjà à l'erreur numéro 1 du PSG cette saison. Toutefois, il reste deux mois de compétition et dix matchs de Ligue 1 pour permettre à Renato Sanches de renverser la vapeur.

L'OL, première étape de l'opération rédemption de Sanches

Cela tombe bien les circonstances lui sont favorables. Selon RMC Sport, il débutera dimanche soir face à Lyon au milieu de terrain. En effet, Sergio Ramos est forfait et c'est Danilo qui viendra le suppléer en défense centrale laissant une place de libre dans l'entrejeu. Titularisé seulement trois fois en Ligue 1 avec le PSG, Sanches a enfin l'occasion de se relancer. Le Portugais ne le cachait pas, son niveau n'est pas à la hauteur à Paris et seul l'enchaînement des matchs lui permettra de le retrouver.

🔴🔵 Voici la compo probable du PSG pour affronter l'OL demain soir, avec Bitshiabu et Sanches. — RMC Sport (@RMCsport) April 1, 2023

« J’ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus […] Je me sens bien, j’ai juste besoin de jouer un peu plus. C’est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c’est normal que de temps en temps que j’ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c’est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur », avait-il déclaré à Montpellier, le 1er février dernier, lors de sa dernière grande apparition avec le PSG (58 minutes disputées ce soir-là). Si son corps le laisse tranquille, dix matchs se présentent devant lui pour réagir et être le milieu tant attendu par les Parisiens avec les déceptions Ruiz, Vitinha et Soler. S'il venait à échouer, son avenir s'assombrirait surtout avec l'émergence de Warren Zaire-Emery au poste. Dans le cas contraire, avec encore quatre ans de contrat, Sanches peut rêver d'une belle histoire à Paris pour enfin lancer sa carrière pour de bon.