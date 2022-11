Stop aux mensonges, Rothen interpelle les stars du PSG

Dans : PSG.

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont déjà la tête à la Coupe du monde, où ils visent tous le titre suprême. Le PSG avance à reculons en vue du match face à Auxerre de dimanche.

Largement leader de Ligue 1 et bien parti pour conserver son titre, le PSG va vivre un dernier match particulier contre Auxerre ce dimanche. Pour cette rencontre sans véritable enjeu, le réel objectif sera de ne pas se blesser pour les internationaux parisiens. Et il y en a beaucoup. Mais les regards sont néanmoins surtout tournés vers les stars du club de la capitale, qui vont porter leur sélection respective comme Neymar, Mbappé et Messi. Déjà, lors du match à Lorient, l’Argentin avait zappé la rencontre pour une blessure au mollet à laquelle Jérome Rothen ne croit pas le moins du monde. Il fallait bien trouver une raison, mais le numéro 30 du PSG n’avait tout simplement pas envie de prendre de risque a assuré l’animateur de RMC dans les colonnes du Parisien.

PSG-Auxerre : Mbappé, Neymar, Messi… faut-il ménager les internationaux avant leur départ au Qatar ?

« En plus quand tu gères, c’est là que tu te blesses. Donc si tu le sens pas du tout, il faut faire comme Messi a fait pour le déplacement à Lorient et le dire, tout simplement, parce qu’on ne me fera pas croire qu’il avait une inflammation du tendon », a livré l’ancienne patte gauche du PSG, persuadée que les discussions entre les joueurs et l’entraineur parisien pourront mettre à plat toutes les craintes. Une retenue compréhensible, mais qui doit se faire en toute transparence, demande Jérome Rothen, qui ne veut pas que le PSG prenne l’habitude de devenir la victime des états d’âme de ses stars.

Respectez le PSG demande Jérome Rothen

« C’est plus facile à dire qu’à faire mais, moi, je pense que respecter ton club, c’est aller jusqu’au bout, donc de jouer le match. Après, si tu ne le sens pas, il faut avoir l’honnêteté de le dire à Christophe Galtier, il comprendra. Aujourd’hui le PSG a quand même le groupe pour faire tourner », a reconnu l’animateur de Rothen s’enflamme, qui sait que l’entraineur parisien va profiter de ce dernier match avant le Mondial pour donner beaucoup de temps de jeu à des éléments qui n’iront pas au Qatar. De quoi marquer des points, même si des joueurs de la trempe de Neymar, Messi et Mbappé veulent toujours faire tourner le compteur. Et aussi rester en forme, car en cas de repos forcé, cela peut faire une période de 15 jours sans disputer le moindre match, sachant que la plupart des sélections ne joueront pas de rencontres de préparation.