Son offre de 70 ME refusée, le PSG se vexe

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain avait fait de João Neves sa priorité. Mais le Benfica Lisbonne se montre gourmand pour son transfert et le champion de France préfère aller voir ailleurs. Plus précisément du côté du Bayern Munich.

Fidèle à sa nouvelle politique de recrutement, le Paris Saint-Germain veut continuer à rajeunir son effectif. Le club de la capitale cible avant tout de jeunes talents à fort potentiel comme João Neves (19 ans). Actuellement à l’Euro avec le Portugal, le milieu du Benfica Lisbonne est devenu la priorité des Parisiens pour renforcer l’entrejeu. Des discussions ont été entamées avec les dirigeants lisboètes. Mieux, le champion de France a même transmis une offre concrète et généreuse.

Le PSG oublie João Neves

Le Correio de Manha révèle que le Paris Saint-Germain a proposé 70 millions d’euros pour l’international portugais. Mais il en faudra beaucoup plus pour conclure son transfert. En effet, le Benfica Lisbonne a rejeté la proposition francilienne et réclame un montant de 100 millions d’euros. Il faut dire que le contrat de João Neves, qui dure jusqu’en 2028, contient une clause libératoire fixée à 120 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de monter aussi haut. Le club de Qatar Sports Investments va donc faire une croix sur cette piste et se lancer sur l’alternative révélée ce jeudi.

Comme l’indiquaient nos confrères de RMC, les Parisiens travaillent désormais sur le dossier Joshua Kimmich. De son côté, le milieu ou latéral droit du Bayern Munich n’est pas retenu par ses dirigeants. Son contrat expire l’année prochaine et une prolongation ne semble pas d’actualité. A noter que le Paris Saint-Germain serait déjà en pole pour la signature de l’international allemand, également convoité par Manchester City, dont le manager Pep Guardiola a connu le joueur lorsqu’il entraînait les Bavarois.