Snobé par le Barça, ce joueur du PSG est dégoûté

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG avait décidé il y a quelques mois de recruter Arnau Tenas libre de tout contrat. Le Catalan voulait pourtant rester au Barça mais le club blaugrana ne comptait pas sur lui.

S'il avait eu le temps de faire ses preuves sur certains matchs la saison passée avec le PSG, Arnau Tenas est désormais numéro 3 dans la capitale depuis la venue de Matvey Safonov. Dommageable pour le Catalan, qui montait en puissance et qui espérait sans doute mieux cette saison avec Luis Enrique. Difficile de savoir comment évoluera sa carrière à Paris mais Arnau Tenas, bien qu'appréciant son aventure en France, aurait aimé rester au FC Barcelone. Il a même attendu, en vain, une prolongation de contrat. Il a d'ailleurs du mal à digérer le comportement de la direction catalane.

Arnau Tenas ne digère pas

Lors de quelques mots échangés avec La Ser ces dernières heures, Arnau Tenas s'est en effet livré sur son départ du Barça. Et il est amer : « J'aurais signé n'importe quel contrat. Je serais resté et parti ailleurs en prêt parce que je devais jouer et je n'avais pas ma place dans l'équipe première, mais je ne comprends pas pourquoi cela ne s'est pas produit. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas mis une offre sur la table pour que je dise oui ou non. Quand j'ai vu ça, c'était difficile d'aller jouer à l'Euro U21. Mais je ne voulais pas que mes coéquipiers me voient affecté ». Ironie du sort, alors que Marc-André Ter Stegen est blessé jusqu'à la fin de ce nouvel exercice, le Barça a dû recruter en urgence un nouveau portier, en la personne de Wojciech Szczęsny. La présence d'Arnau Tenas en Catalogne aurait donc pu soulager le club espagnol. D'ailleurs, à propos d'un retour au FC Barcelone, le Parisien ne ferme pas la porte : « Pourquoi pas ? Ce sera toujours chez moi là-bas ». Reste à savoir si la direction blaugrana se rattrapera ou non.