Signer au PSG à contre-coeur, il ne pardonnera jamais le Barça

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Arnau Tenas a décidé d'accepter la proposition du PSG. Le portier catalan n'a pas eu l'offre espérée en provenance du Barça, lui qui est parti libre de tout contrat.

Arnau Tenas était presque inconnu lors de son arrivée libre au PSG l'été dernier. Mais le gardien de but s'est fait une belle place dans l'effectif francilien. Il a en plus de cela fait plus que le travail quand Gianluigi Donnarumma était absent. Si on pensait qu'il serait prêté ces dernières semaines afin de prendre encore plus d'expérience, le champion olympique espagnol est finalement resté au PSG, sans doute à un poste de numéro 3. Un statut qui lui convient toujours, même s'il aurait préféré sans doute l'être dans son club de coeur, le FC Barcelone. Car une chose est sûre, Arnau Tenas n'a pas digéré le fait de ne pas avoir eu la proposition qu'il fallait de la part des Catalans.

Arnau Tenas ne digère pas du tout

Lors d'une interview accordée à La Ser, l'ancien du Barça a en effet reconnu qu'il avait quitté la Catalogne à contre-coeur. « J’aurais signé n’importe quel contrat. Je serais resté et j’aurais même été prêté ailleurs si je n’avais pas ma place en équipe première. Je ne comprends pas pourquoi cela ne s’est pas produit », a notamment indiqué Arnau Tenas, avant de tout de même reconnaitre qu'il se sent désormais très heureux au PSG : « Je ne m'attendais pas à être aussi bien à Paris. J'adore. Je ne m'attendais pas non plus à être à l'aise dans un club en si peu de temps, je me suis très bien adapté, les gens m'ont très bien traité et j'ai appris la langue très rapidement ». Cette saison, en plus de Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas doit composer avec Matvey Safonov, qui lui a certainement piqué sa place de numéro 2. Pas idéal pour la confiance.