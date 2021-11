Sergio Ramos viré, ce n'est plus un tabou au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le cas Sergio Ramos commence à faire des vagues dans les bureaux du Paris Saint-Germain, au point même que la fin brutale du contrat du défenseur espagnol n'est plus un sujet tabou.

N’en déplaise à Leonardo, qui conteste le fait que Sergio Ramos soit un sujet d’inquiétude du côté du Paris Saint-Germain, la situation totalement floue qui entoure le prestigieux défenseur central espagnol commence à devenir préoccupante. Les semaines passent depuis que l’ancien joueur du Real Madrid a signé libre au PSG, et chaque communiqué médical repousse à plus tard ses grands débuts sous le maillot du leader de la Ligue 1. Au point même que cela en devient presque comique avec cette version footballistique du célèbre « demain on rase gratis ». L’essentiel semblant être de laisser du temps à un Sergio Ramos qui diffuse des vidéos sur les réseaux sociaux où on le voit travailler dur avec un préparateur physique mis à sa disposition par le Paris Saint-Germain. Il n’empêche, des questions se posent désormais sur la fameuse visite médicale passée en juillet dernier par le joueur aux 179 sélections avec l’équipe d’Espagne, et dont il s’était dit que le staff médical du PSG avait été « impressionné » par la forme physique d’un joueur qui sortait pourtant d’une saison compliquée avec le Real Madrid. Touché au mollet, Sergio Ramos portera-t-il un jour le maillot parisien ? La question mérite d’être posée.

Sergio Ramos au PSG :



- Un coup de pression pour récup le numéro 4 de Kehrer

- 150 pouces levés de la main droite

- 84 pouces levés de la main gauche

- 29 sourires dans les photos du club

- 15 "VAMOS" sur Instagram



LÉGENDE 🙌🏿 pic.twitter.com/VSHRp8I3Al — Le B 🇸🇳 (@babsey_houdini) October 31, 2021

Le retour de Sergio Ramos était envisagé après la trêve internationale, mais ce lundi c’est une autre musique qui commence à monter du côté du club parisien. Le Parisien affirme en effet que l’avenir du défenseur de 35 ans, considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire à son poste, n’est peut-être plus au PSG. « En interne la confiance que certains accordaient au retour de l ’Espagnol au moment de sa signature, voire à la suite de sa blessure au mollet quelques semaines plus tard, n’est aujourd’hui plus inébranlable. À tel point que l’option, d’une résiliation, bien qu’elle ne soit pas à l’ordre du jour, ne tient plus de la science-fiction, Paris ayant intégré le fait qu’il ait pu se tromper dans son choix », explique le média francilien. En Espagne, où l’on avait déjà évoqué le départ de Sergio Ramos du PSG dès cet hiver, on est toujours persuadé que la blessure du défenseur est plus sérieuse que le Paris ne veut le dire. Et même si l’ancien Madrilène est prêt à revenir sans être à 100%, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne le souhaitent pas. En attendant, Mauricio Pochettino ne sait toujours pas s'il peut compter sur Ramos, ce qui est forcément un souci au moment où l'entraîneur argentin semble de plus en plus être tenté de jouer avec une défense à trois.