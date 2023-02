Sergio Ramos sous la menace, le PSG sera impitoyable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier depuis le début de la saison, Sergio Ramos a livré des prestations inquiétantes en 2023.

Depuis le début de la saison, Sergio Ramos est un titulaire indiscutable dans l’esprit de Christophe Galtier au PSG. L’ex-défenseur du Real Madrid est même l’un des quatre vice-capitaines du club, au même titre que Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Néanmoins, les prestations de Sergio Ramos sont inquiétantes depuis plusieurs semaines, à l’image des matchs totalement ratés par l’Espagnol sur les pelouses de Lens et de Rennes. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, l’ancien taulier du Real Madrid ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé. A en croire les informations de L’Equipe, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se donnent encore du temps avant de trancher la question de l’avenir de Sergio Ramos, lequel se verra offrir une prolongation de contrat uniquement si ses prestations lors de la seconde partie de saison sont excellentes.

Sergio Ramos et Kimpembe, des prolongations en stand-by

La pression est totale sur Sergio Ramos, pas certain donc de se voir offrir une prolongation de contrat au PSG à la fin de la saison. La situation est différente pour Presnel Kimpembe, dont le bail dans la capitale française court jusqu’en juin 2024. A en croire les informations du quotidien national, le défenseur du PSG et de l’Equipe de France dispose d’une offre de prolongation de la part de son club formateur. Mais à ce jour, Presnel Kimpembe se pose encore de multiples questions et hésite sur la suite de sa carrière. Courtisé par Chelsea lors du précédent mercato estival, il se pose des questions et envisage de découvrir l’étranger, même si une prolongation au PSG n’est pas à écarter, notamment si le club parisien augmente son offre salariale. Tandis que Marquinhos est quasiment certain de prolonger, ce n’est donc pas le cas des autres défenseurs du club, des dossiers qui vont occuper les prochaines semaines de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi dans la capitale française.