Sergio Ramos et le PSG, un message officialise le divorce !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec seulement 5 matchs au compteur sous les couleurs du PSG cette saison, Sergio Ramos ressemble de plus en plus à un énorme flop.

Recruté par le Paris Saint-Germain le 8 juillet dernier afin d’apporter son expérience en Ligue des Champions ainsi que son leadership, Sergio Ramos a finalement passé son temps à l’infirmerie. Cette saison, l’ex-capitaine du Real Madrid totalise seulement quatre matchs en Ligue 1, un petit match en Coupe de France et pire… zéro apparition en Ligue des Champions. Le bilan est famélique pour Sergio Ramos, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 mais qui, comme Lionel Messi, pourrait bien faire ses valises dès cet été. Un constat d’autant plus valable que le divorce semble maintenant consommé entre Sergio Ramos et les supporters du Paris Saint-Germain après la bourde de l’expérimenté défenseur espagnol sur les réseaux sociaux.

Le like de Sergio Ramos. 👀 pic.twitter.com/ndVs51jM6Y — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2022

Sergio Ramos vers le départ du PSG ?

Sur son compte Instagram, Sergio Ramos a fait l’erreur, volontaire ou non, de « liker » une publication d’un compte fan dont le message était limpide. « Come home @sergioramos », avec une photo du défenseur espagnol sous les couleurs du Real Madrid un soir de sacre en Ligue des Champions. Logiquement, il n’en fallait pas plus pour mettre dans une colère noire les supporters du PSG, encore sous le choc de l’élimination de mercredi soir contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions et qui, pour la plupart, ne veulent plus de Sergio Ramos dans la capitale française. « Regardez la photo, regardez le texte, regardez le like… aucun pardon, aucune excuse. @SergioRamos on ne veut pas de toi ! ICI C’EST PARIS » a notamment publié le compte Le Meilleur du PSG, furax devant le like de Sergio Ramos sur Instagram. Les messages haineux de la part des supporters parisiens à l’encontre du joueur de 36 ans ont fleuri et désormais, il apparait de plus en plus probable de voir Sergio Ramos filer dès cet été… La fin d'une aventure catastrophique même si le PSG n'a probablement pas fini de payer pour laisser filer l'Espagnol, qui a encore plus d'un an de contrat avec le club de la capitale.