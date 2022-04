Sergio Ramos et le PSG, demande urgente faite au Qatar !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après une saison presque blanche au Paris Saint-Germain, l'avenir de Sergio Ramos se pose évidemment du côté du club de la capitale. Malgré ce fiasco, le défenseur espagnol semble avoir choisi de quoi sera fait son avenir.

C’est la bonne nouvelle du jour, Sergio Ramos figure dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Lorient dimanche au Parc des Princes. Et tant pis si l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas apporté grand-chose cette saison, sa présence pour un match de Ligue 1 est suffisamment rare pour ne pas être appréciée à sa juste valeur. Depuis qu’il a signé à Paris au mercato estival 2021, le défenseur possédant le plus gros palmarès de l’histoire du football mondial a enchaîné les blessures au point d’avoir un temps de jeu proprement sidérant. Avant d’affronter les Merlus, l’ancien joueur du Real Madrid compte 283 minutes en compétition sous le maillot du PSG, dont 238 en Ligue 1, 45 en Coupe de France et…aucune en Ligue des champions. Sachant qu’il avait été recruté par Leonardo pour apporter son expérience en C1, le bilan est forcément désastreux, au point même que durant le mercato d’hiver son départ d’un commun accord avait été envisagé. Cependant, selon RMC, alors qu’il a encore un an de contrat avec le club français, Sergio Ramos est clairement déterminé à rester à Paris la saison prochaine.

Sergio Ramos veut rester au PSG en 2022-2023

C’est ce que le joueur de 36 ans a fait savoir à son entourage, alors même que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont ouvertement des doutes, ce que Leonardo a confié lors d’une récente interview accordée à L’Equipe, avant l’élimination par le Real Madrid en Ligue des champions. « On attendra avant de tirer des conclusions concernant Sergio Ramos, la saison n’est pas finie. Mais je n’ai pas peur d’assumer des erreurs quand j’en commets », avait indiqué le directeur sportif brésilien au sujet de l’ancien Madrilène, ouvrant la porte à un départ en fin de saison. Du côté de Sergio Ramos, on veut clairement prouver au PSG que le contrat signé en 2021 n’était pas de l’argent perdu, et selon le média, qui cite des membres de l’entourage du joueur, ce dernier veut réellement démontrer que grâce à son apport sur le terrain Paris peut gagner des titres, et notamment la C1 tant espérée. Un avis qui serait partagé par le vestiaire, et Mauricio Pochettino, lequel a toujours confiance dans l’expérimenté défenseur.

Pour autant, cela doit encore faire l’objet d’une réflexion au Paris Saint-Germain où on ne souhaite pas traîner Sergio Ramos comme un boulet tout au long d’une saison supplémentaire. Bien évidemment Doha sait que son équipe a besoin d’expérience, mais celle apportée cette saison par celui qui a tout gagné avec l’Espagne et Madrid a été nulle. Alors, le PSG et le joueur ont rapidement prévu de se mettre autour d’une table afin de parler de l’avenir immédiat. « L'objectif n'est pas de la faire partir, mais surtout d'être à son écoute pour voir comment il se sent. Seulement après, une décision commune pourra être prise », précise RMC sur ce sujet. Le feuilleton Sergio Ramos n'est donc pas terminé, mais les supporters parisien devraient déjà avoir le plaisir de le voir dimanche soir au Parc des Princes, on se contente de peu désormais.