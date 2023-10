Sergio Ramos cramé, l’Espagne valide le choix du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour au FC Séville, Sergio Ramos vit un début de saison compliqué. Le défenseur central n’a donc pas été rappelé en sélection espagnole. De quoi valider la décision du Paris Saint-Germain qui l'a laissé libre cet été.

Si certains regrettent encore le départ de Marco Verratti, aucun observateur du Paris Saint-Germain ne critique la décision prise concernant Sergio Ramos. Et pour cause, le défenseur central relancé par le FC Séville vit un début de saison compliqué. L’ancien cadre du Real Madrid, auteur d’un but contre son camp, a donné la victoire au FC Barcelone (1-0) la semaine dernière.

Ramos encore fautif

Et quelques jours plus tard, l’Espagnol a offert un penalty ainsi qu’un coup franc décisif au PSV Eindhoven qui a accroché les Andalous (2-2) mardi en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain n’a donc pas à regretter son départ. Et de son côté, le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente n’a sans doute pas envisagé de le rappeler. Cela n’a pas empêché les journalistes locaux de remettre le sujet Sergio Ramos sur la table. D’où la colère du technicien.

« Je ne comprends pourquoi on se focalise toujours sur certains joueurs, s’est agacé l’entraîneur espagnol. Ce sont les gens qui alimentent le débat, ce n'est pas moi. Moi je dois faire un choix parmi 300 joueurs et j'en choisis 23. Je ne comprends pas pourquoi on prête autant d'attention à Ramos, même si je suis un admirateur de Ramos. S'il ne vient pas, c'est pour une raison. Si d'autres viennent, c'est comme ça. »

🔴 OFICIAL | Lista de convocados para los partidos de octubre contra Escocia en Sevilla y frente a Noruega en Oslo.



➡️ Estos son los 24 futbolistas que disputarán estos encuentros de la fase de grupos de la clasificación para la Eurocopa 2024.



🔗 https://t.co/YDHDqfrHuh… pic.twitter.com/tmn8lV43iw — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2023

« Je ne sais pas pourquoi on doit toujours parler de Ramos. S'il devait venir, il serait venu. Mais s'il ne vient pas, c'est pour une raison. Il ne faut pas y accorder plus d'importance. Vous me posez toujours des questions sur Sergio, mais d'autres joueurs viennent. Je vous garantis que la décision de ne pas prendre les 273 autres joueurs espagnols est liée à des raisons uniquement sportives. Parce que je pense que ceux qui sont là aujourd'hui sont les meilleurs, selon moi », a expliqué Luis de la Fuente.